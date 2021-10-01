Смотрите, как выглядит элитный отель в Трускавце, где заседают "слуги народа"

Для этого действа, которое обсуждают уже несколько дней, была выбрана местная гостиница-санаторий "Rixos Прикарпатье".

Заседание фракции "Слуга народа" , куда должен прибыть и президент Владимир Зеленский, началось в Трускавце.

Как выглядит локация, где будут заседать до 3 октября "слуги народа" для обсуждения важных вопросов, - смотрите в фотоподборке ниже.

Как выглядит Rixos в Трускавце

"Rixos Прикарпатье" в Трускавце (фото: rixos.ua)

Пятизвездочный курортный комплекс кроме номеров предлагает гостям бильярд, боулинг, СПА-центр, бары и рестораны и другие развлечения.

Не исключено, что депутаты будут пользоваться этими благами отеля.

"Rixos Прикарпатье" в Трускавце (фото: rixos.ua)

Конференц-залы в "Rixos Прикарпатья" (фото: rixos.ua)

Добавим, что в этом отеле будут проходить только заседания фракции. Проживать же большая часть депутатов в других гостиницах города - "Миротеле" и "Лесной песне". Хотя кое-кому и посчастливилось поселиться и в "Риксосе". Кому конкретно - не известно.