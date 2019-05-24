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Тираны, изменщики и маменькины сынки: худшие мужья по знаку Зодиака

STYLERЖизнь    24.05.2019 - 07:23
Тираны, изменщики и маменькины сынки: худшие мужья по знаку Зодиака
Гороскоп худших мужей по знаку Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп худших мужей подскажет, с кем из знаков Зодиака нужно быть поосторожнее

Гороскоп худших мужей по знаку Зодиака, подскажет, кто из представителей зодиакального круга по праву считается противоположностью того, каким должен быть идеальный или просто хороший супруг. 

Астрологи называют шесть знаков Зодиака, которые из-за особенностей своего характера могут доводить свои половинки до бешенства. 

№6 Овен

Он "настоящий", эталонный мужик - грязн, вонюч, небрит и неотесан. Если заглянуть под диван Овна - там можно найти клад из "ароматных" носков, объедков, ну и еще полквартиры. Единственным преимущество этого знака является то, что он абсолютно уверен, что у него лучшая жена в мире. И об этом он готов рассказывать на каждом углу.

№5 Рак

Этого мужа можно назвать образцово-показательным. Жену обожает, с детьми занимается, содержит семью, балует всех подарками, стирает, убирает, готовит... Но это только на публике. Как только за Раком захлопывается дверь уютной квартирки, он заваливается на диван с пивом и пультом от телевизора.

Тираны, изменщики и маменькины сынки: худшие мужья по знаку Зодиака

Гороскоп худших мужей по знаку Зодиака (фото: unsplash.com)

№4 Скорпион

Это - муж-тиран. Для него существует лишь две точки зрения: его и неверная. Если жена придерживается "неверной" точки зрения, после свадьбы она угодит в настоящий ад, если "правильной" - ей уготован прижизненный рай. Причем не обязательно и вправду думать, как Скорпион, достаточно просто ему "поддакивать".

№3 Стрелец

Настоящий романтик, практичный, нежный, великолепный любовник. Все бы хорошо, но вам придется делить "идеального" мужа-Стрельца сразу с несколькими женщинами. В один прекрасный день ему просто становится скучно и он настраивает свой радар "налево". И начинает подыскивать любовницу или же новую жену. Смело выходите замуж за Стрельца, если до вас у него уже было несколько жен.

Тираны, изменщики и маменькины сынки: худшие мужья по знаку Зодиака

Гороскоп худших мужей по знаку Зодиака (фото: unsplash.com)

№2 Рыбы

Рыбы - это маменькин сынок, которого отлучили от груди, и в супруге он всегда ищет вторую маму, которая будет его холить, лелеять и защищать. Если он чего-то хочет, это ему нужно дать немедленно. А хочет он дикого секса, борща, на ручки и к маме. Стоит сказать, что при всех своих недостатках, Рыбы - это самый преданный муж в мире. И захочешь выгнать этого капризного мальчика, а не получится.

№1 Близнецы

Близнецы - возглавляют рейтинг худших мужей по знаку Зодиака. Такой муж вроде бы и есть, но одновременно его как бы и нет. Его двуличная натура вечно толкает мужа-Близнеца на подвиги. И вернуться он может с долгами по кредиту, недельного запоя и беременной любовницей. Хотя есть две вещи, за которые можно терпеть Близнеца: а) он невероятно умен и остроумен, б) он - бог секса.

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