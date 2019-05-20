Способны "отравить жизнь" себе и окружающим: самые несчастные знаки Зодиака

Гороскоп самых несчастных знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп самых унылых и несчастных знаков Зодиака расскажет, кому сложно испытывать позитивные эмоции

Гроскоп самых несчастных знаков Зодиака подскажет, кто из представителей зодиакального круга испытывает определенные трудности с тем, чтобы отрешиться от жизненного негатива и почувствовать себя по-настоящему счастливым.

Астрологи выделяют пять знаков, которые в силу особенностей своего характера легко впадают в уныние и депрессию.

Козерог

Этих упрямцев можно по праву назвать настоящими трудоголиками. Они взваливают на себя непосильную ношу из сложных задач и целей. Имеено это заставляет их чувствовать себя несчастными. Из-за гиперответственности и желания решить все и сразу им сложно отрешиться и расслабиться.

Дева

Главная особенность Дев, которая делает их несчастными - импульсивность. Они могут одномоментно бросить все, над чем трудились в последнее время. Причем по ним сложно определить, что что-то пошло не так - ведь внешне они кажутся холодными и спокойными.

Гороскоп самых несчастных знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

Рыбы

Рыб можно назвать чемпионами по самопоеданию и самокопанию. Они любят жить вчерашним днем, сложно "переосмысливая" каждую свою ошибку и неверное решение. Единственное, что может спасти их от депрессии - это то, что приступы самокритичности наступают циклично, чередуясь с кратковременными ощущениями гармонии и счастья. Еще они очень болезненно воспринимают критику и не желают слушать чужие советы.

Скорпион

Скорпион - это настоящий взрыв эмоций и чувств. Они способны своим негативным настроением отравить жизнь себе, а заодно и всем окружающим. Причем негатив они экстраполируют и на отношения, поэтому зачастую бывают несчастны в любви.

Гороскоп самых несчастных знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

Рак

Раки невероятно мнительны и эмоциональны, хотя свои переживания держат глубоко внутри. Они во всем и всегда ищут подвох. Жизнь в постоянном напряжении заставляет Раков чувствовать себя несчастливыми. Своим негативом, базирующимся на ревности и домыслах, они способны отравить жизнь, как себе, так и своей второй половинке.

К слову, гороскоп самых наивных и доверчивых расскажет о пяти самых простодушных знаках Зодиака.

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