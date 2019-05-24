Тирани, зрадники і матусині синки: найгірші чоловіки за знаком Зодіаку

Гороскоп найгірших чоловіків за знаком Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп найгірших чоловіків підкаже, з ким із знаків Зодіаку потрібно бути обережніше

Гороскоп найгірших чоловіків за знаком Зодіаку, підкаже, хто з представників зодіакального кола по праву вважається протилежністю того, яким повинен бути ідеальний або просто хороший чоловік.

Астрологи називають шість знаків Зодіаку, які через особливості свого характеру можуть доводити свої половинки до сказу.

№6 Овен

Він "справжній", еталонний мужик - брудний, смердючий, неголений і неотесаний. Якщо заглянути під диван Овна - там можна знайти скарб з "ароматних" шкарпеток, недоїдків, ну і ще півквартири. Єдиною перевагою цього знака є те, що він абсолютно впевнений, що у нього найкраща жінка в світі. І про це він готовий розповідати на кожному кроці.

№5 Рак

Цього чоловіка можна назвати зразково-показовим. Дружину обожнює, з дітьми займається, утримує сім'ю, балує всіх подарунками, пере, прибирає, готує... Але це тільки на публіці. Як тільки за Раком захлопуються двері затишної квартири, він завалюється на диван з пивом і пультом від телевізора.

Гороскоп найгірших чоловіків за знаком Зодіаку (фото: unsplash.com)

№4 Скорпіон

Це - чоловік-тиран. Для нього існує лише дві точки зору: його і невірна. Якщо жінка дотримується "невірної" точки зору, після весілля вона потрапить у справжнє пекло, якщо "правильної" - їй уготований прижиттєвий рай. Причому не обов'язково і справді думати, як Скорпіон, досить просто йому "підтакувати".

№3 Стрілець

Справжній романтик, практичний, ніжний, прекрасний коханець. Все б добре, але вам доведеться ділити "ідеального" чоловіка-Стрільця відразу з декількома жінками. В один прекрасний день йому просто стає нудно і він налаштовує свій радар "наліво". І починає підшукувати коханку або ж нову дружину. Сміливо виходьте заміж за Стрільця, якщо до вас у нього вже було кілька дружин.

Гороскоп найгірших чоловіків за знаком Зодіаку (фото: unsplash.com)

№2 Риби

Риби - це матусин синок, якого відлучили від грудей, і в дружині він завжди шукає другу маму, яка буде його пестити, плекати і захищати. Якщо він чогось хоче, це йому потрібно дати негайно. А хоче він дикого сексу, борщу, на ручки і до мами. Варто сказати, що при всіх своїх недоліках, Риби - це самий відданий чоловік у світі. І захочеш вигнати цього примхливого хлопчика, а не вийде.

№1 Близнюки

Близнюки - очолюють рейтинг найгірших чоловіків за знаком Зодіаку. Такий чоловік начебто і є, але його ніби й немає. Його лукава натура вічно штовхає чоловіка-Близнюка на подвиги. І повернутися він може з боргами за кредитом, тижневого запою і вагітною коханкою. Хоча є дві речі, за які можна терпіти Близнюка: а) він неймовірно розумний і дотепний, б) він - бог сексу.

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