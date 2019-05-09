ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Любители творческого беспорядка: самые неряшливые знаки Зодиака

STYLERЖизнь    09.05.2019 - 21:02
Любители творческого беспорядка: самые неряшливые знаки Зодиака
Гороскоп самых неряшливых знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп любителей беспорядка рассекретит знаки Зодиака, которые не любят убираться

Гороскоп самых неряшливых знаков Зодиака подскажет, кто из представителей зодиакального круга любит пренебрегать чистотой и гигиеной вокруг себя. Астрологи назвали пять знаков, которые абсолютно комфортно чувствуют себя в хаосе и беспорядке.

№5 Телец

Телец от природы неаккуратен, он порой запускает свою квартиру или рабочее место до невероятного состояния. Но стоит признать, что представитель этого знака все же систематически борется с беспорядком, который сам же и создает. Он сначала тщательно пропылесосит свой ковер, а затем забросает его крошками или зайдет в дом не сняв обувь. У этих людей собственное особое восприятие чистоты.

№4 Лев

Эго Льва настолько велико, что они зачастую не замечают, что творится у них под самым носом. Они уверены, что их обаяние и харизма способны нивелировать все их недостатки, в том числе и неряшливость. По мнению Льва, немного грязи и пыли - это очень мелкий недостаток по сравнению с их собственным сиянием.

Любители творческого беспорядка: самые неряшливые знаки Зодиака

Гороскоп самых неряшливых знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

№3 Рыбы

Рыбам очень хотелось бы казаться идеальными и правильными, но вот собственную среду обитания в чистоте они поддерживать не умеют. Можно с уверенностью сказать, что аккуратность - не их конек. Они поросята от природы, которые не замечают, что творится вокруг них. Но порой Рыбы все же могут взять себя в руки и сделать генеральную уборку, но этот порядок ненадолго.

№2 Козерог

Козероги конечно же любят, когда их считают лучшими во всем - трудолюбивыми, успешными и удачливыми. Но на деле они мрачные и неряшливые, всегда себе на уме, поэтому зачастую не обращают внимание на захламленность вокруг. В общем, любовь к чистоте - не самое сильное качество этого знака Зодиака.

Любители творческого беспорядка: самые неряшливые знаки Зодиака

Гороскоп самых неряшливых знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

№1 Водолей

Если вы попадете в дом к Водолею, вам придется обучитися искусству лавирования среди огромного количества разбросанных вещей, сумок, игрушек, бытовой техники или даже остатков пищи. Водолеи ненавидят идею о том, что за собой необходимо убирать, а потому постоянно пренебрегают ею. Впрочем сами они относятся к бедламу вокруг, как к творческому беспорядку.

К слову, гороскоп агрессоров и любителей конфликтов подскажет, с какими знаками Зодиака не стоит вступать в спор.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, с которыми мужчины не могут долго находится рядом, так как они сводят их с ума своим характером.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака более всего склонны к полноте из-за своих неуемных аппетитов.

Гороскоп надежных: каким знакам Зодиака можно доверить любую тайну Гороскоп здоровья: каким знакам Зодиака в мае нужно быть осторожными
Новости Украины гороскоп
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь