С такими не заскучаешь: самые непутевые жены по знаку Зодиака

Гороскоп самых непутевых жен по знаку Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп самых непутевых жен расскажет о четырех знаках, с которыми мужчинам сложно строить семью

Гороскоп самых непутевых жен по знаку Зодиака подскажет, кого из представителей зодиакального круга сложно назвать хорошими женами по традиционным представлениям о том, какой должна быть супруга.

Астрологи выделяют четыре знака Зодиака, которым по тем или иным причинам сложно справляться со своими обязанностями в качестве спутницы жизни.

Львица

Эти представительницы огненной стихии очень яркие личности по жизни - и от них сложно ожидать, что после брака что-либо изменится. Уборка, готовка и стирка - это последние пункты в списке дел, за которые настоящая Львица готова с рвением взяться, даже если в дом неожиданно нагрянули гости и детей полно. Она всегда финансово самостоятельна, умеет зарабатывать и для нее карьера всегда на первом месте. Львице проще "жить" на работе, чем заниматься утюжкой и готовкой.

Гороскоп самых непутевых жен по знаку Зодиака (фото: pxhere.com)

Дева выходит замуж не только по любви

Для Девы брак - это всегда больше, чем любовь. Чувства для нее не так важны, как надежность спутника жизни. Она выбирает не так мужа, как союзника, с которым у нее общие интересы, взгляды на жизнь и планы на будущее. Сложность Девы, как супруги, заключается в том, что она чрезвычайно требовательна по отношению к себе и к своему избраннику. Непостоянство и несерьезность - это то, что она не потерпит в своем спутнике. Девы быстро "надрессируют" партнера сдеримвать слово и всегда выполнять взятые на себя обязательства, в противном случае браку придет конец.

Гороскоп самых непутевых жен по знаку Зодиака (фото: pxhere.com)

Весы - финансово избирательная жена

Представительницы этого знака могут скрасить жизнь любого мужчины. Они готовы создавать уют и при этом выглядеть так, будто они сами украшение этого дома и подарок небес. Но есть одно "но" - для Весов чувства не так важны, как финансовая обеспеченность их партнера. Если мужчина готов беспрекословно обеспечивать, создавать хорошие условия проживания, то женщина-Весы готова побаловать его изысканными блюдами, которые она готовит, томно прохаживаясь по кухне в одном белье.

Гороскоп самых непутевых жен по знаку Зодиака (фото: TheQuestion)

Стрелец - жена неуловимая

С представительницей этого знака не соскучишься. Она всегда стремится к новым знакомствам, неизведанным местам и постоянно находится в движении и поиске чего-то нового. С супругой-Стрельцом мужчине постоянно приходится нервничать, задаваясь вопросом "Где она?", "С кем она?" "Куда она уже собралась?" и главное - "Когда она вернется в семью?"

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