Тіна Кароль відверто сказала усе, що думає про Klavdia Petrivna (відео)

Співачка Тіна Кароль, завдяки якій Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя , відверто висловилася про юну співачку. Вона сказала, що думає про дівчину, а також дала їй мудрі настанови.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), це сталося у новому випуску програми "Дім звукозапису", який вже вийшов на YouTube-каналі Тіни Кароль.

Що Тіна думає про Клавдію Петрівну

На початку програми Кароль представила артистку. І вона не була жадібною на теплі слова.

"Загадкова, таємнича, нова зірка, лідерка на стрімінг-платформах та з мільйонами переглядів у YouTube - все це про Klavdia Petrivna", - висловилася про співачку Кароль.

"Наробила галасу, стала найвідомішою, стала найстрімінговішою, найуспішнішою молодою артисткою. Це дійсно феномен" - додала артистка.

Клавдія Петрівна і Тіна Кароль (скріншот)

При цьому Кароль зазначала, що Клавдія могла чути такі слова вже дуже багато разів. І тому вона спитала, як молода артистка сприймає власну популярність та як вона готується до концертів у "Палаці спорту".

"Це досить важко. Я поки вникаю в ці всі процеси, але мені приносить задоволення. Мені вже дуже не терпиться виступити", - зізналася Klavdia Petrivna.

"Раз Бог мені дав, значить мушу взяти собі цей хрест на душу і пройти гідно", - додала вона.

У відповідь на це Кароль не тільки висловила свої побажання для Клавдії, а ще й дала важливу пораду. Співачка зазначила, що є найважливішим у творчості.

"Ми тобі бажаємо єдиного - успіху. Щоб тебе не зломив український шоу-бізнес, бо він як є на Заході Україні слово таке: дуже прикрий. І я тобі особисто хочу побажати не губити свою місію, саме вона виведе тебе завжди на правильні шляхи", - заявила Тіна.