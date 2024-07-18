Тіна Кароль відверто сказала усе, що думає про Klavdia Petrivna (відео)
Співачка Тіна Кароль, завдяки якій Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя, відверто висловилася про юну співачку. Вона сказала, що думає про дівчину, а також дала їй мудрі настанови.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), це сталося у новому випуску програми "Дім звукозапису", який вже вийшов на YouTube-каналі Тіни Кароль.
Що Тіна думає про Клавдію Петрівну
На початку програми Кароль представила артистку. І вона не була жадібною на теплі слова.
"Загадкова, таємнича, нова зірка, лідерка на стрімінг-платформах та з мільйонами переглядів у YouTube - все це про Klavdia Petrivna", - висловилася про співачку Кароль.
"Наробила галасу, стала найвідомішою, стала найстрімінговішою, найуспішнішою молодою артисткою. Це дійсно феномен" - додала артистка.
Клавдія Петрівна і Тіна Кароль (скріншот)
При цьому Кароль зазначала, що Клавдія могла чути такі слова вже дуже багато разів. І тому вона спитала, як молода артистка сприймає власну популярність та як вона готується до концертів у "Палаці спорту".
"Це досить важко. Я поки вникаю в ці всі процеси, але мені приносить задоволення. Мені вже дуже не терпиться виступити", - зізналася Klavdia Petrivna.
"Раз Бог мені дав, значить мушу взяти собі цей хрест на душу і пройти гідно", - додала вона.
У відповідь на це Кароль не тільки висловила свої побажання для Клавдії, а ще й дала важливу пораду. Співачка зазначила, що є найважливішим у творчості.
"Ми тобі бажаємо єдиного - успіху. Щоб тебе не зломив український шоу-бізнес, бо він як є на Заході Україні слово таке: дуже прикрий. І я тобі особисто хочу побажати не губити свою місію, саме вона виведе тебе завжди на правильні шляхи", - заявила Тіна.
До слова, нещодавно ми вже розповідали, як зараз виглядає головна героїня серіалу "Рабиня Ізаура".
Окрім цього, раніше стало відомо, які актриси ніколи не оголюються на екрані.