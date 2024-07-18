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Пам'ятаєте улюблений мільйонами серіал "Рабиня Ізаура"? Ось як зараз виглядає головна героїня (фото)

Четвер 18 липня 2024 08:15
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Пам'ятаєте улюблений мільйонами серіал "Рабиня Ізаура"? Ось як зараз виглядає головна героїня (фото) Луселія Сантуш (фото: кадр з серіалу)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка Луселія Сантуш прославилася на весь світ, зігравши головну роль у бразильському серіалі "Рабиня Ізаури".

Який вигляд зараз має вона і чим займається - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Пам'ятаєте улюблений мільйонами серіал &quot;Рабиня Ізаура&quot;? Ось як зараз виглядає головна героїня (фото)

Луселія Сантуш (фото: кадр з серіалу)

"Рабиня Ізаура" - культовий бразильський телесеріал, який вперше було показано у 1976 році. Він став однією з перших мильних опер на радянському телебаченні.

Головна героїня, незважаючи на відсутність досвіду, блискуче впоралася із завданням і залишила незабутнє враження в пам'яті глядачів по всьому світу.

Пам'ятаєте улюблений мільйонами серіал &quot;Рабиня Ізаура&quot;? Ось як зараз виглядає головна героїня (фото)

Луселія Сантуш (фото: кадр з серіалу)

Після завершення серіалу про нього в Україні мало хто згадував. Луселія стала зіркою в 19 років, а зараз їй 66.

Хоча нових ролей у неї немає, вона веде активне життя: ходить у гори, любить відпочинок на пляжі, практикує буддизм і йогу, а також брала участь у виборах до місцевого парламенту.

Пам'ятаєте улюблений мільйонами серіал &quot;Рабиня Ізаура&quot;? Ось як зараз виглядає головна героїня (фото)Пам'ятаєте улюблений мільйонами серіал &quot;Рабиня Ізаура&quot;? Ось як зараз виглядає головна героїня (фото)Пам'ятаєте улюблений мільйонами серіал &quot;Рабиня Ізаура&quot;? Ось як зараз виглядає головна героїня (фото)

Луселія Сантуш (фото: instagram.com/luceliasantosoficial)

В особистому житті Луселії були два невдалі шлюби. Зараз вона розлучена і має сина Педро, який також обрав кар'єру актора в Бразилії.

А нещодавно Луселія стала бабусею, у неї народилася внучка Кароліна.

Нещодавно ми розповідали, як змінився хлопчик-товстун із "Чарлі та шоколадної фабрики".

Також дізнайтесь, як сьогодні виглядає головна героїня фільму "Поспішай кохати".

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Акторка Зірки
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