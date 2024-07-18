5 зірок, які ніколи не оголюються на екрані
Якщо для одних акторів участь у відвертих сценах на екрані є звичайною частиною їхньої професії, деякі ж категорично відмовляються зніматися оголеними.
Про кого йде мова - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Сара Джессіка Паркер
Зірка, яка стала відомою завдяки ролі Керрі в гучному серіалі "Секс і місто", була єдиною з головних актрис, хто не з'являвся оголеною на екрані.
Паркер зізнавалася, що не любить бачити себе без одягу і що її скромність не дозволяє їй зніматися у відвертих сценах.
"Ніхто не заплатить мені достатньо, щоб зніматися голою. Дубляж відвертих сцен - частина мого контракту", - підкреслила акторка.
Сара Джессіка Паркер (фото: Getty Images)
Різ Візерспун
На початку своєї кар'єри 2001 року 25-річна Різ Візерспун заявила, що ніколи не братиме участі в оголених зйомках, і у неї є на це серйозні причини.
На думку зірки фільму "Блондинка в законі", такі сцени неминуче сприяють об'єктивізації жінок.
Візерспун зазначила, що для неї це неприйнятно, і їй складно зрозуміти, чому її колеги погоджуються на такі ролі.
Різ Візерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Джулія Робертс
Для зірки культової романтичної комедії "Красуня" будь-які відверті сцени в кадрі були під забороною. Хто б міг подумати, що навіть оголені ноги у фільмі належать не Робертс, а її дублерці?
Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)
Емма Вотсон
Шалений успіх прийшов до Вотсон ще в дитинстві, коли вона зіграла Герміону Грейнджер в екранізації романів про Гаррі Поттера. Подорослішавши, акторка відійшла від образу Герміони і довела кінокритикам, що здатна блискуче впоратися і з іншими, новими для себе ролями.
Однак Емма досі не оголюється в кіно через свою першу роль. Вона вважає образ Герміони занадто чистим і невинним і не хоче руйнувати його навіть через багато років.
Емма Вотсон (фото: instagram.com/emmawatson)
Блейк Лайвлі
Відома акторка і мати чотирьох дітей також не вважає за потрібне з'являтися оголеною на екрані. На її думку, показувати груди в кіно просто неестетично.
"Я не розумію, навіщо це роблять інші, і не готова робити сама", - зізнавалася Блейк.
Блейк Лайвлі (фото: instagram.com/blakelively)
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Daily Mail, People.