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5 зірок, які ніколи не оголюються на екрані

Четвер 18 липня 2024 09:00
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5 зірок, які ніколи не оголюються на екрані Сара Джессіка Паркер і Різ Візерспун (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Якщо для одних акторів участь у відвертих сценах на екрані є звичайною частиною їхньої професії, деякі ж категорично відмовляються зніматися оголеними.

Про кого йде мова - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Сара Джессіка Паркер

Зірка, яка стала відомою завдяки ролі Керрі в гучному серіалі "Секс і місто", була єдиною з головних актрис, хто не з'являвся оголеною на екрані.

Паркер зізнавалася, що не любить бачити себе без одягу і що її скромність не дозволяє їй зніматися у відвертих сценах.

"Ніхто не заплатить мені достатньо, щоб зніматися голою. Дубляж відвертих сцен - частина мого контракту", - підкреслила акторка.

5 зірок, які ніколи не оголюються на екрані

Сара Джессіка Паркер (фото: Getty Images)

Різ Візерспун

На початку своєї кар'єри 2001 року 25-річна Різ Візерспун заявила, що ніколи не братиме участі в оголених зйомках, і у неї є на це серйозні причини.

На думку зірки фільму "Блондинка в законі", такі сцени неминуче сприяють об'єктивізації жінок.

Візерспун зазначила, що для неї це неприйнятно, і їй складно зрозуміти, чому її колеги погоджуються на такі ролі.

5 зірок, які ніколи не оголюються на екрані

Різ Візерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Джулія Робертс

Для зірки культової романтичної комедії "Красуня" будь-які відверті сцени в кадрі були під забороною. Хто б міг подумати, що навіть оголені ноги у фільмі належать не Робертс, а її дублерці?

5 зірок, які ніколи не оголюються на екрані

Джулія Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts​​​​​​​)

Емма Вотсон

Шалений успіх прийшов до Вотсон ще в дитинстві, коли вона зіграла Герміону Грейнджер в екранізації романів про Гаррі Поттера. Подорослішавши, акторка відійшла від образу Герміони і довела кінокритикам, що здатна блискуче впоратися і з іншими, новими для себе ролями.

Однак Емма досі не оголюється в кіно через свою першу роль. Вона вважає образ Герміони занадто чистим і невинним і не хоче руйнувати його навіть через багато років.

5 зірок, які ніколи не оголюються на екрані

Емма Вотсон (фото: instagram.com/emmawatson​​​​​​​)

Блейк Лайвлі

Відома акторка і мати чотирьох дітей також не вважає за потрібне з'являтися оголеною на екрані. На її думку, показувати груди в кіно просто неестетично.

"Я не розумію, навіщо це роблять інші, і не готова робити сама", - зізнавалася Блейк.

5 зірок, які ніколи не оголюються на екрані

Блейк Лайвлі (фото: instagram.com/blakelively)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Daily Mail, People.

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