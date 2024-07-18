Тина Кароль откровенно сказала все, что думает о Klavdia Petrivna (видео)

Певица Тина Кароль, благодаря которой Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо , откровенно высказалась о юной певице. Она сказала, что думает о девушке, а также дала ей мудрые наставления.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), это произошло в новом выпуске программы "Дім звукозапису", который уже вышел на YouTube-канале Тины Кароль.

Что Тина думает о Клавдии Петровне

В начале программы Кароль представила артистку. И она не была жадной на теплые слова.

"Загадочная, таинственная, новая звезда, лидер на стриминг-платформах и с миллионами просмотров в YouTube - все это о Klavdia Petrivna", - высказалась о певице Кароль.

"Наделала шуму, стала самой известной, стала самой стриминговой, успешной молодой артисткой. Это действительно феномен" - добавила артистка.

Клавдия Петровна и Тина Кароль (скриншот)

При этом Кароль отмечала, что Клавдия могла слышать такие слова уже много раз. Поэтому она спросила, как молодая артистка воспринимает собственную популярность и как она готовится к концертам во "Дворце спорта".

"Это довольно трудно. Я пока вникаю в эти все процессы, но мне доставляет удовольствие. Мне уже очень не терпится выступить", - призналась Klavdia Petrivna.

"Раз Бог мне дал, значит должен взять себе этот крест на душу и пройти достойно", - добавила она.

В ответ на это Кароль не только высказала свои пожелания для Клавдии, но и дала важный совет. Певица отметила, что самое важное в творчестве.

"Мы тебе желаем одного - успеха. Чтобы тебя не сломил украинский шоу-бизнес, потому что он как есть на Западе Украине слово такое: очень досадный. И я тебе лично хочу пожелать не терять свою миссию, именно она выведет тебя всегда на правильные пути" , – заявила Тина.