Тина Кароль откровенно сказала все, что думает о Klavdia Petrivna (видео)
Певица Тина Кароль, благодаря которой Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо, откровенно высказалась о юной певице. Она сказала, что думает о девушке, а также дала ей мудрые наставления.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), это произошло в новом выпуске программы "Дім звукозапису", который уже вышел на YouTube-канале Тины Кароль.
Что Тина думает о Клавдии Петровне
В начале программы Кароль представила артистку. И она не была жадной на теплые слова.
"Загадочная, таинственная, новая звезда, лидер на стриминг-платформах и с миллионами просмотров в YouTube - все это о Klavdia Petrivna", - высказалась о певице Кароль.
"Наделала шуму, стала самой известной, стала самой стриминговой, успешной молодой артисткой. Это действительно феномен" - добавила артистка.
Клавдия Петровна и Тина Кароль (скриншот)
При этом Кароль отмечала, что Клавдия могла слышать такие слова уже много раз. Поэтому она спросила, как молодая артистка воспринимает собственную популярность и как она готовится к концертам во "Дворце спорта".
"Это довольно трудно. Я пока вникаю в эти все процессы, но мне доставляет удовольствие. Мне уже очень не терпится выступить", - призналась Klavdia Petrivna.
"Раз Бог мне дал, значит должен взять себе этот крест на душу и пройти достойно", - добавила она.
В ответ на это Кароль не только высказала свои пожелания для Клавдии, но и дала важный совет. Певица отметила, что самое важное в творчестве.
"Мы тебе желаем одного - успеха. Чтобы тебя не сломил украинский шоу-бизнес, потому что он как есть на Западе Украине слово такое: очень досадный. И я тебе лично хочу пожелать не терять свою миссию, именно она выведет тебя всегда на правильные пути" , – заявила Тина.
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