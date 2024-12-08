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Тіна Кароль показалася з сином у військовій формі (фото)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тіна Кароль показала сина на рідкісному фото, йому вже виповнилося 16 років. Разом із ним вона приміряла військову форму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Кароль.

Як зараз виглядає син Кароль

Так, співачка вирішила поспілкуватися з фанами та залишила в Stories "віконце" для питань. Але не всі підписники Кароль хотіли щось дізнатися. Один з юзерів, ймовірно, вирішив зробити Тіні комплімент.

Співачку порівняли з героїнею "Термінатора" Сарою Коннор. У відповідь на це Кароль опублікувала фото з сином і пожартувала, що її "Термінатору" поки що усього 16 років.

Син Тіни Кароль (скріншот)

"Цитата - саме її син - Джон Коннор - стане тією людиною, яка очолить Опір Людей у війні з машинами", - написала Тіна.

Примітно, що на фото вона та її син позують у військовій формі. Судячи з усього, співачка та її дитина приміряли "Український піксель" під час тренувань.

Відомо, що влітку цього року Кароль пройшла військовий вишкіл з ветеранами "Азову"

"Ну а що тут дивного? Я громадянин цієї країни. Це мій вибір. Мій вибір - Україна, вже дуже давно і це не новина", - розповідала Тіна.

Втім, цей вчинок тоді оцінили не всі. Річ у тому, що Кароль захейтили за проходження курсу військової підготовки. Співачка не стала ігнорувати критику й відповіла. 

"Живучи в країні, де йде війна, не знати тактичної медицини - це нонсенс. Після третьої сирени вночі, коли літав шахед над будинком - я усвідомила, що абсолютно безпорадна, але це вже в минулому. Люблю життя. Люблю Україну. Хочу і маю бути корисною", - пояснила зірка.

 
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