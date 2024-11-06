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Тіна Кароль відповіла, чи планує йти у політику

Середа 06 листопада 2024 22:21
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Тіна Кароль відповіла, чи планує йти у політику Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Тіна Кароль зробила неочікувану заяву про політичні амбіції.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, артистка вирішила поспілкуватися з фанами, тож створила рубрику "питання-відповідь".

На тлі результатів виборів США у Тіни поцікавилися, чи не думала вона про те, щоб піти у політику. "Нам потрібна жінка-президент", - написав один з користувачів.

Своєю неоднозначною відповіддю співачка лише заінтригувала прихильників.

"Дуже багато років відмовляюсь. Час покаже", - сказала зірка.

Тіна Кароль відповіла, чи планує йти у політику

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Що раніше говорила Кароль про запрошення у політику

Як зізнавалася виконавиця в одному зі своїх інтерв’ю, до неї постійно надходять пропозиції кардинально змінити професію і прийти до влади. Однак поки що робити цього вона не планує.

"Дуже часто запрошували, запрошують і будуть. Я ще трошки хочу поспівати. І, якщо чесно, або ти береш одну справу, або другу. Двома не можна займатися одразу", - пояснила Тіна.

"Не виходить - це раз. Друге - принаймні, хоч якийсь заклад треба закінчити, навіть екстерном, для того щоб іти до влади", - додала артистка.

Тіна Кароль відповіла, чи планує йти у політику

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль вперше прокоментувала чутки про роман з молодим олігархом.

Також ми писали, що відомий артист несподівано розкритикував Кароль.

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