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Зовсім дорослий. Тіна Кароль вперше за довгий час показала сина, який змінився до невпізнаваності

Неділя 17 листопада 2024 17:52
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Зовсім дорослий. Тіна Кароль вперше за довгий час показала сина, який змінився до невпізнаваності Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тіна Кароль дуже рідко ділиться деталями особистого життя й лише іноді показує свого сина - 15-річного Веніаміна, який живе та навчається за кордоном. І виявилося, юнак сильно змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram співачки.

Як зараз виглядає син Кароль

Судячи з фото, співачка вирушила до Великої Британії, де мешкає її єдина дитина. Син Кароль дуже виріс, він значно вищий за свою зіркову маму.

До того ж Веніамін кардинально змінив зачіску. Раніше юнак носив кучері, а нині зробив дуже коротку стрижку.

Помітно, що син зірки обирає спортивний стиль. На фото він позував у білосніжних кросівках, сірих штанях, світлому світшоті та легкій куртці.

Зовсім дорослий. Тіна Кароль вперше за довгий час показала сина, який змінився до невпізнаваності

Син Тіни Кароль зараз (скріншот)

Сама ж співачка приміряла масивні чорні кросівки, легінси та "дутий" пуховик. Поза сценою Кароль часто обирає зручні та повсякденні "луки", а також спортивний одяг.

Який вигляд мав син Кароль раніше

Ще влітку співачка привозила Веніаміна в Україну. Кароль та її син "засвітилися" у Львові, де зірка давала концерт. Тоді юнак ще не зістриг волосся.

Зовсім дорослий. Тіна Кароль вперше за довгий час показала сина, який змінився до невпізнаваності

Син Кароль (скріншот)

Чому син Кароль не живе в Україні

Хлопчику скоро виповнитися 16 років. Єдиний син співачки навчається в Лондоні, в елітній школі Repton Preparatory School. Його батько та чоловік Кароль - продюсер Євген Огір, помер у 2013 від раку шлунка.

Зовсім дорослий. Тіна Кароль вперше за довгий час показала сина, який змінився до невпізнаваності

Син Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка зізнавалася, що хоче, аби її син здобув гарну освіту. До того ж через гастролі вона не могла б постійно бути з ним.

Зовсім дорослий. Тіна Кароль вперше за довгий час показала сина, який змінився до невпізнаваності

Кароль з сином та чоловіком (фото: instagram.com/tina_karol)

До слова, раніше Кароль відповіла, чи планує йти у політику.

Окрім цього, нещодавно Кароль вразила сміливими фото та заговорила про кохання.

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