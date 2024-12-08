Тина Кароль показалась с сыном в военной форме (фото)

Как сейчас выглядит сын Кароль

Так, певица решила пообщаться с фанами и оставила в Stories "окошко" для вопросов. Но не все подписчики Кароль хотели что-то узнать. Один из пользователей, вероятно, решил сделать Тине комплимент.

Певицу сравнили с героиней "Терминатора" Сарой Коннор. В ответ Кароль опубликовала фото с сыном и пошутила, что ее "Терминатору" пока что всего 16 лет.

Сын Тины Кароль (скриншот)

"Цитата - именно ее сын - Джон Коннор - станет тем человеком, который возглавит Сопротивление Людей в войне с машинами", - написала Тина.

Примечательно, что на фото она и ее сын позируют в военной форме. Судя по всему, певица и ее ребенок примерили "Украинский пиксель" во время тренировок.

Известно, что летом этого года Кароль прошла военную подготовку с ветеранами "Азова".

"Ну а что тут странного? Я гражданин этой страны. Это мой выбор. Мой выбор - Украина, уж очень давно и это не новость", - рассказывала Тина.

Впрочем, этот поступок тогда оценили не все. Дело в том, что Кароль захейтили за прохождение курса военной подготовки. Певица не стала игнорировать критику и ответила.

"Живя в стране, где идет война, не знать тактической медицины - это нонсенс. После третьей сирены ночью, когда летал шахед над домом - я осознала, что абсолютно беспомощна, но это уже в прошлом. Люблю жизнь. Люблю Украину. Хочу и должна быть полезной", - объяснила звезда.