Тина Кароль показалась с сыном в военной форме (фото)

Певица Тина Кароль показала сына на редком фото, ему уже исполнилось 16 лет. Вместе с ним она примеряла военную форму.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram Кароль.
Так, певица решила пообщаться с фанами и оставила в Stories "окошко" для вопросов. Но не все подписчики Кароль хотели что-то узнать. Один из пользователей, вероятно, решил сделать Тине комплимент.
Певицу сравнили с героиней "Терминатора" Сарой Коннор. В ответ Кароль опубликовала фото с сыном и пошутила, что ее "Терминатору" пока что всего 16 лет.
Сын Тины Кароль (скриншот)
"Цитата - именно ее сын - Джон Коннор - станет тем человеком, который возглавит Сопротивление Людей в войне с машинами", - написала Тина.
Примечательно, что на фото она и ее сын позируют в военной форме. Судя по всему, певица и ее ребенок примерили "Украинский пиксель" во время тренировок.
Известно, что летом этого года Кароль прошла военную подготовку с ветеранами "Азова".
"Ну а что тут странного? Я гражданин этой страны. Это мой выбор. Мой выбор - Украина, уж очень давно и это не новость", - рассказывала Тина.
Впрочем, этот поступок тогда оценили не все. Дело в том, что Кароль захейтили за прохождение курса военной подготовки. Певица не стала игнорировать критику и ответила.
"Живя в стране, где идет война, не знать тактической медицины - это нонсенс. После третьей сирены ночью, когда летал шахед над домом - я осознала, что абсолютно беспомощна, но это уже в прошлом. Люблю жизнь. Люблю Украину. Хочу и должна быть полезной", - объяснила звезда.
Напомним, недавно Тина Кароль призналась, хочет ли пойти в политику.
Кроме этого, раньше Кароль показала, как сильно изменился ее сын.