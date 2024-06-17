"Я громадянин цієї країни": Тіна Кароль пройшла військову підготовку з ветеранами "Азову"
Співачка Тіна Кароль раптово показалася у військовій формі. Фото з артисткою вже "розлетілися" мережею. Як виявилося, вона доєдналась до курсантів з військової підготовки.
РБК-Україна (проєкт Styler) повідомляє про неочікувануе рішення від зірки.
У своїх Instagram-stories Тіна поділилась фото, де зірка стоїть у військовій формі. Кароль пояснила, що вона пройшла курси військової підготовки від "Резервіст" на потоці "червень".
Тіна Кароль (фото: instagram.com/reservist.ua)
"Ну а шо тут дивного? Я громадянин цієї країни. Це мій вибір. Мій вибір - Україна, вже дуже давно і це не новина", - каже Тіна.
В Telegram-каналі співачка показала свій сертифікат, який вона отримала на курсі. На ньому зазначено, що жінка отримала знання з тактичної медицини, поводження зі зброєю, практики зі стрільби, використання радіозвʼязку, інженерної підготовка та бойового злагодження.
"Мама не хвилюйся" - позивний співачки. Артистка додає, що отримання досвіду і знань від ветеранів "Азову" стало для неї неабиякою честю.
"Та честь, та відвага, та надійність, яку транслюють ці хлопці, мужні захисники наші - захоплює", - ділиться артистка.
В кінці свого відеоповідомлення, зірка порадила людям, що відчувають подібний поклик, також пройти підготовку.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Stories з Instagram Кароль, відео з Telegram-каналу співачки, допис з Instagram-сторінки Reservist.UA.