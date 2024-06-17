ua en ru
Пн, 17 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Я громадянин цієї країни": Тіна Кароль пройшла військову підготовку з ветеранами "Азову"

Понеділок 17 червня 2024 20:51
UA EN RU
"Я громадянин цієї країни": Тіна Кароль пройшла військову підготовку з ветеранами "Азову" Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Styler

Співачка Тіна Кароль раптово показалася у військовій формі. Фото з артисткою вже "розлетілися" мережею. Як виявилося, вона доєдналась до курсантів з військової підготовки.

РБК-Україна (проєкт Styler) повідомляє про неочікувануе рішення від зірки.

У своїх Instagram-stories Тіна поділилась фото, де зірка стоїть у військовій формі. Кароль пояснила, що вона пройшла курси військової підготовки від "Резервіст" на потоці "червень".

&quot;Я громадянин цієї країни&quot;: Тіна Кароль пройшла військову підготовку з ветеранами &quot;Азову&quot;

Тіна Кароль (фото: instagram.com/reservist.ua)

"Ну а шо тут дивного? Я громадянин цієї країни. Це мій вибір. Мій вибір - Україна, вже дуже давно і це не новина", - каже Тіна.

В Telegram-каналі співачка показала свій сертифікат, який вона отримала на курсі. На ньому зазначено, що жінка отримала знання з тактичної медицини, поводження зі зброєю, практики зі стрільби, використання радіозвʼязку, інженерної підготовка та бойового злагодження.

"Мама не хвилюйся" - позивний співачки. Артистка додає, що отримання досвіду і знань від ветеранів "Азову" стало для неї неабиякою честю.

"Та честь, та відвага, та надійність, яку транслюють ці хлопці, мужні захисники наші - захоплює", - ділиться артистка.

В кінці свого відеоповідомлення, зірка порадила людям, що відчувають подібний поклик, також пройти підготовку.

Раніше ми повідомляли, що викладачка з вокалу оцінила живий спів Тіни Кароль.

Також ми писали про те, що вдова Скрябіна розкрила подробиці ставлення співака до Тіни Кароль.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Stories з Instagram Кароль, відео з Telegram-каналу співачки, допис з Instagram-сторінки Reservist.UA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Чи штрафуватимуть за шум від генератора в Україні: роз'яснення Кабміну
Чи штрафуватимуть за шум від генератора в Україні: роз'яснення Кабміну