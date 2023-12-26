Time опублікував 10 найбільш вражаючих фотографій "Джеймса Вебба" за 2023 рік

В даний час "Джеймс Вебб" знаходиться на відстані 1,6 мільйона кілометрів від Землі, де гравітаційні сили нашої планети і Сонця взаємно компенсуються, забезпечуючи його нерухоме становище в космосі.

Для досягнення цієї точки призначення телескопу знадобилося 30 днів польоту. Потім кілька місяців пішло на підключення обладнання та встановлення сонцезахисної панелі, розміром із тенісний корт, яка захищає телескоп від радіації та охолоджує його інструменти до температури -266 градусів Цельсія, що дозволяє йому спостерігати навколишнє середовище в інфрачервоному діапазоні.

2023 став першим повним роком роботи телескопа, і він пройшов дуже результативно. "Джеймс Вебб" зробив і відправив на Землю тисячі фотографій, включаючи найяскравіші з них.

Трапеція Оріону

Цей простір є домом для кількох сотень вкрай молодих зірок, включаючи ту, яка світить у 20 000 разів яскравіше, ніж Сонце. Відстань до нього становить приблизно 1 600 світлових років від Землі.

Трапеція Оріону (фото: Time)

Зірки Вольфа-Райє

Перебуваючи з відривом 15 000 світлових років, ці об'єкти характеризуються температурою, що перевищує сонячну, у 20–40 раз. Завдяки цьому високому рівню, вони швидко витрачають свою енергію, що призводить до втрати водневої оболонки та оголення гелієвого ядра. В результаті цього процесу вони зазнають дуже ранньої та інтенсивної загибелі.

Замість встановлених 10 мільярдів років вони існують лише кілька сотень тисяч років, після чого розчиняються в космічному пилу.

Зірки Вольфа-Райє (фото: TIME)

Туманність Кільце

Знаходиться на відстані 2 000 світлових років від Землі. Є залишком зірки невеликої маси.

Туманність Кільце (фото: ТІМЕ)

Карликова галактика NGC 6822

У цій галактиці налічується всього 10 мільйонів зірок, що, порівняно з Чумацьким Шляхом (де їх щонайменше 100 мільярдів), здається невеликою кількістю. Проте те, чого їй може не вистачати в чисельності, вона компенсує візуальною пишністю.

Завдяки телескопу "Вебб" стало відомо, що NGC 6822 має величезний пиловий хвіст, протяжністю на 200 світлових років. Крім того, у цій галактиці виявлено щільне скупчення зірок, що випромінюють світло у 100 000 разів яскравіше, ніж Сонце.

Карликова галактика NGC 6822 (фото: ТІМЕ)

Спіральна галактика М51

Розташована на відстані 27 мільйонів світлових років від Землі, ця галактика має свого "компаньйона" NGC 5195 (якого, на жаль, не видно на фотографії). Вони перебувають у процесі гравітаційної взаємодії, що нагадує важкий "тягучий" поєдинок. У цій боротьбі перемагає NGC 5195.

Спіральна галактика М51 (фото: ТІМЕ)

Туманність Оріону

Один із найвідоміших об'єктів нічного неба. У ній мешкає близько 700 молодих зірок. Астрономи називають цю область зоряною колискою.

Туманність Оріону (фото: TIME)

Зіркове скупчення IC 348

Область зореутворення у сузір'ї Персею. Йому лише п'ять мільйонів років. Телескоп "Вебб" виявив його приблизно на відстані 1 000 світлових років від Землі.

Зіркове скупчення IC 348 (фото: ТІМЕ)

Abell 2744

Ця величезна галактика поєднує чотири скупчення, які раніше зіткнулися один з одним. Вона знаходиться на відстані 3,5 мільярди світлових років від Землі.

Abell 2744 (фото: ТІМЕ)

Сатурн та деякі з його 146 супутників

Головна мета створення телескопа "Уебб" - спостереження за найдавнішими та найвіддаленішими об'єктами у Всесвіті. Однак це не обмежує його здатність вивчати об'єкти в нашому власному космічному оточенні.

Сатурн та деякі з його 146 супутників (фото: ТІМЕ)

Ро Змієносця

Найближчий до Землі зоряний комплекс, де народжуються зірки. Він розташований лише за 460 світлових років від нас.

Ро Змієносця (фото: ТІМЕ)