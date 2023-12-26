Time опубликовал 10 самых впечатляющих фотографий "Джеймса Уэбба" за 2023 год

В настоящее время "Джеймс Уэбб" находится в 1,6 миллиона километров от Земли, где гравитационные силы нашей планеты и Солнца взаимно компенсируются, обеспечивая его неподвижное положение в космосе.

Для достижения этой точки назначения телескопу понадобилось 30 дней полета. Затем несколько месяцев ушло на подключение оборудования и установку солнцезащитной панели размером с теннисный корт, которая защищает телескоп от радиации и охлаждает его инструменты до температуры -266 градусов Цельсия, что позволяет ему наблюдать окружающую среду в инфракрасном диапазоне.

2023 год стал первым полным годом работы телескопа, и он прошел очень результативно. "Джеймс Уэбб" сделал и отправил на Землю тысячи фотографий, включая самые яркие из них.

Трапеция Ориона

Это пространство является домом для нескольких сотен крайне молодых звезд, включая ту, которая светит в 20 000 раз ярче Солнца. Расстояние до него составляет примерно 1 600 световых лет от Земли.

Трапеция Ориона (фото: Time)

Звезды Вольфа-Райе

Находясь на расстоянии 15 000 световых лет, эти объекты характеризуются температурой, превышающей солнечную, в 20–40 раз. Благодаря этому высокому уровню, они быстро тратят свою энергию, что приводит к потере водородной оболочки и обнажению гелиевого ядра. В результате этого процесса они подвергаются очень ранней и интенсивной гибели.

Вместо установленных 10 миллиардов лет, они существуют лишь несколько сотен тысяч лет, после чего растворяются в космической пыли.

Звезды Вольфа-Райе (фото: TIME)

Туманность Кольцо

Находится в 2 000 световых лет от Земли. Является остатком звезды небольшой массы.

Туманность Кольцо (фото: ТИМЕ)

Карликовая галактика NGC 6822

В этой галактике насчитывается всего 10 миллионов звезд, что по сравнению с Млечным Путем (где их по меньшей мере 100 миллиардов) кажется небольшим количеством. Однако то, чего ей может не хватать в численности, она компенсирует визуальным великолепием.

Благодаря телескопу "Уэбб" стало известно, что NGC 6822 имеет огромный пылевой хвост, протяженностью 200 световых лет. Кроме того, в этой галактике обнаружено плотное скопление звезд, излучающих свет в 100 000 раз ярче Солнца.

Карликовая галактика NGC 6822 (фото: ТИМЕ)

Спиральная галактика М51

Расположенная в 27 миллионах световых лет от Земли, эта галактика имеет своего "компаньона" NGC 5195 (которого, к сожалению, не видно на фотографии). Они находятся в процессе гравитационного взаимодействия, напоминающего тяжелый "тягучий" поединок. В этой борьбе побеждает NGC 5195.

Спиральная галактика М51 (фото: ТИМЕ)

Туманность Ориона

Один из самых известных объектов ночного неба. В ней проживает около 700 молодых звезд. Астрономы называют эту область звездной колыбелью.

Туманность Ориона (фото: TIME)

Звездное скопление IC 348

Область звездообразования в созвездии Персея. Ему всего пять миллионов лет. Телескоп "Уэбб" обнаружил его примерно на расстоянии 1 000 световых лет от Земли.

Звездное скопление IC 348 (фото: ТИМЕ)

Abell 2744

Эта огромная галактика сочетает четыре скопления, ранее столкнувшихся друг с другом. Она находится в 3,5 миллиардах световых лет от Земли.

Abell 2744 (фото: ТИМЕ)

Сатурн и некоторые из его 146 спутников

Главная цель создания телескопа "Уэбб" - наблюдение за самыми древними и отдаленными объектами во Вселенной. Однако это не ограничивает его способность изучать объекты в нашем собственном космическом окружении.

Сатурн и некоторые из его 146 спутников (фото: ТИМЭ)

Ро Змееносца

Ближайший к Земле звездный комплекс, где рождаются звезды. Он расположен всего в 460 световых годах от нас.

Ро Змееносца (фото: ТИМЕ)