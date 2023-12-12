Висадка людей на Місяць затримується: названі причини

Масштабна місія NASA щодо повернення людини на Місяць стикається із серйозними затримками та переглядами тимчасових рамок. Все через невтішні результати проведеного аудиту.

Місія Artemis III повинна стати першою пілотованою висадкою на Місяць з 1972 року, яка включає відправлення корабля Orion з астронавтами на навколомісячну орбіту, де він з'єднається з апаратом Starship HLS від SpaceX, який спускається. План передбачає вихід двох астронавтів на південному полюсі Місяця з подальшим перебуванням близько тижня та поверненням на Землю.

В даний час виконання місії Artemis III заплановано на кінець 2025 року, проте ревізори стверджують, що у NASA практично немає можливості дотриматися цього графіка. У документі виділено чотири ключові причини.

Графік із амбітними термінами

Автори програми Human Landing System (HLS), в рамках якої розробляється місячний апарат, що спускається, планують завершити проект за 79 місяців, починаючи з моменту початку розробки до пілотованого польоту.

Цей термін на 13 місяців коротший за середній час розробки основних проектів NASA, при тому, що більшість з них не передбачають політ людини в космос.

Затримки з деякими подіями

Станом на вересень 2023 року в рамках програми HLS було відкладено не менше ніж на 6 місяців вісім із тринадцяти ключових подій. Дві з них було перенесено до 2025 року, у період, коли заплановано політ Artemis III.

Великий обсяг робіт, що залишилися

SpaceX покликана здійснити великий комплекс складних технічних заходів на підтримку проекту Artemis III, включаючи розробку технології зберігання та передачі палива на космічній орбіті. В офіційній документації NASA зазначається, що SpaceX досягла обмежених успіхів у розробці необхідних технологій для вирішення цього завдання.

Проблеми із проектуванням

Компанія Axiom, відповідальна за створення місячних скафандрів, має вирішити значні технічні проблеми. Наприклад, початковий проект NASA не задовольняв мінімальні вимоги аварійного забезпечення, необхідного для місії Artemis III.

У зв'язку з цим представники Axiom заявили про можливу переробку деяких аспектів скафандра, що, в свою чергу, може призвести до затримки його постачання для місії.

Всі ці обставини роблять вкрай малоймовірним політ Artemis III у 2025 році. Мабуть, його реальна реалізація відкладається до 2027 року і навіть пізніше.