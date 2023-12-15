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У космосі виявлено водоймище, вік якого становить 12 мільярдів років

П'ятниця 15 грудня 2023 18:21
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У космосі виявлено водоймище, вік якого становить 12 мільярдів років Найстаріше водоймище у Всесвіті знаходиться в квазарі (фото: NASA)
Автор: Павло Колеснік

Вчені із Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech) виявили найбільший резервуар води у Всесвіті. Ця водойма знаходиться на відстані 30 мільярдів трильйонів миль від Землі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британський веб-сайт UNILAD.

У квазарі, одному з найбільш яскравих і активних об'єктів у космосі, виявлено найбільше водоймище. Маса водяної пари в ньому перевищує у 140 трильйонів разів загальний обсяг води у світовому океані.

Світло від цього квазара досягло Землі через 12 мільярдів років, показуючи період, коли Всесвіту було всього 1,6 мільярда років. Вчені, включаючи Метта Бредфорда з Лабораторії реактивного руху NASA, наголошують на унікальності оточення квазара через його величезну масу води, що є новим доказом поширеності рідини в космосі.

Квазари харчуються величезними чорними дірами, що поглинають навколишній газ та пил, при цьому випромінюючи величезну кількість енергії. Вода в ньому розподілена навколо чорної діри на відстані сотень світлових років, вказуючи на надзвичайно тепле та щільне газове оточення.

Це відкриття підкреслює важливість спостережень у міліметровому та субміліметровому діапазонах. У світлі швидкого розвитку астрономії вчені планують побудову CCAT - 25-метрового телескопа в пустелі Атакама в Чилі, що дозволить розкривати потенціал таких досліджень і відкривати найдавніші галактики у Всесвіті.

Нагадаємо, що телескоп Джеймс Вебб знайшов найстарішу чорну діру у Всесвіті.

А ще ми писали, що висадка людей на Місяць затримується через певні причини.

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