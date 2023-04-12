Не тільки яйцем: чим змащувати випічку, щоб вона виглядала апетитно

Кожен знає, що випічку необхідно чимось змащувати, щоб на ній утворилася апетитна рум'яна кірочка. Для цього застосовуються різні продукти, які знайдуться на кожній кухні.
Чим найкраще змащувати випічку - читайте в матеріалі Styler нижче.
Яєчним жовтком
Жовток багатий вітаміном D, E, фосфором, жирними амінокислотами. Його можна використовувати самостійно або змішавши з молоком, сметаною або цукром.
В результаті випічка покриється скоринкою коричневого відтінку та буди блищати.
Яєчний білок
З яєчного жовтка краще зробити солодке глазурування. За допомогою нього пироги і булочки будуть дуже хрусткими.
Вершкове масло
Масло надасть пирогам м'якість і ніжну текстуру. Скоринка вийде матовою.
Молоко
Молоком можна змащувати будь-який вид тіста. Воно дасть тонку золотисту скоринку без глянцю.
Солодкою водою
Часто її використовують для надання випічці більш апетитного вигляду. З нею скоринка буде красивого насиченого кольору, на ній з'явиться глянець.
Медовим сиропом
Завдяки йому ватрушки і пончики будуть ароматно пахнути і стануть ще більш м'якими. Мед потрібно змішати з теплою водою.
Молоко
Такий продукт зробить випічку м'якою, рум'яною та ароматною.
Раніше ми повідомляли, який продукт зробить випічку пухкішою.
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