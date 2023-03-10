Чим замінити яйця у випічці та як правильно це робити: корисні альтернативи

Багато хто думає, що яйця - незамінний інгредієнт будь-якої смачної випічки. Також деякі люди не можуть вживати яйця з різних причин. Однак, такий простий інгредієнт можна легко замінити у будь-якій випічці.

Про це повідомила нутриціолог Аліна Олійник в Instagram .

Для чого яйця у випічці

Яйця розпушують випічку, надають їй вологість, розсипчастість та легкість.

Яєчний білок - емульгатор, завдяки якому зв'язують інгредієнти з жиру та рідини. А яєчні білки при нагріванні загущуються, граючи роль структуроутворюючого елемента.

Загалом яйце на 75% складається з води, у багатьох випадках достатньо додати до тіста воду і добре збити міксером.

Чим можна замінити

Бананове пюре

Потрібно перетерти банан та додати у страву. Орієнтуйтесь на розмір яйця, саме стільки треба додавати й пюре.

Нутриціолог каже, що банани досить солодкі, тому варто зменшити кількість цукру у страві.

Можна використати яблучне, сливове, абрикосове та бананове пюре з розрахунку 1 яйце = 3 ст. л. пюре.

Насіння льону

Необхідно саме перемелене насіння. Замість 1 яйця - 1 ст. л. пудри, попередньо розчинивши її у 3 ст. л. води. Добре розмішайте і дайте постояти. Консистенція має нагадувати сире яйце.

"Від льону у випічці з’явиться приємний горіховий посмак, а текстура буде більш щільною. Насіння чіа - 1 ч. л. розмеленого насіння чіа + 2-3 ст. л. води", - йдеться у повідомленні.

Газована вода

Вода з бульбашками забезпечить насичення тіста повітрям, а це додасть пухкості та легкості страві.

Приблизно 60 г газованої води стане чудовим замінником 1 яйця. Вона допоможе зберегти "повітряність". Орієнтуйтесь на звичну густину страви, яку готуєте.

Якщо потрібні замінити білок або жовток

Якщо у випічці потрібні лише яєчні білки, то найкращим варіантом буде аквафаба (в'язка рідина, отримана в результаті відварювання різних бобових). Щоб замінити 1 яєчний білок, потрібно 3 столові ложки (45 г) аквафаби.

Експерт каже, якщо потрібні лише яєчні жовтки, то можна використати соєвий лецитин.

1 великий яєчний жовток = 1 ст. л. (14 г) порошку соєвого лецитину.