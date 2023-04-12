Не только яйцом: чем смазывать выпечку, чтобы она выглядела аппетитно

Каждый знает, что выпечку необходимо чем-нибудь смазывать, чтобы на ней образовалась аппетитная румяная корочка. Для этого применяются разные продукты, которые найдутся на каждой кухне.
Чем лучше смазывать выпечку - читайте в материале Styler ниже.
Яичным желтком
Желток богат витамином D, E, фосфором, жирными аминокислотами. Его можно использовать самостоятельно или смешав с молоком, сметаной или сахаром.
В результате выпечка покроется корочкой коричневого оттенка и буди блестеть.
Яичный белок
Из яичного желтка лучше сделать сладкое глазирование. С помощью него пироги и булочки будут очень хрустящими.
Сливочное масло
Масло придаст пирогам мягкость и нежную текстуру. Корка получится матовой.
Молоко
Молоком можно смазывать любой вид теста. Оно даст тонкую золотистую корочку без глянца.
Сладкой водой
Часто ее используют для придания выпечке более аппетитного вида. С ней корочка будет красивого насыщенного цвета, на ней появится глянец.
Медовым сиропом
Благодаря ему ватрушки и пончики будут ароматно пахнуть и станут еще мягче. Мед нужно смешать с теплой водой.
Молоко
Такой продукт сделает выпечку мягкой, румяной и ароматной.
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