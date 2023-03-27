Сода чи розпушувач: який продукт зробить випічку пухкішою
Сода і розпушувач використовуються для приготування пухкого тіста. Втім, який продукт робить випічку більш повітряною та легкою?
Відповідь на це питання дають на ресурсі Klopotenko.
Чим відрізняється сода від розпушувача
Обидва цих порошки є речовинами, які утворюють вуглекислий газ під час змішування та випікання тіста. Цей газ розширюється і цим забезпечує пухку текстуру випічки.
Харчова сода - це 100% бікарбонат натрію, а розпушувач - суміш бікарбонату натрію та кислоти, схожої на винний камінь, для активації якої потрібні волога та тепло. Фактично розпушувач - це розбавлена кислотою сода. Втім ці порошки працюють у тісті вже ж таки по-різному.
Для випічки краще розпушувач чи сода
Соду потрібно гасити оцтом чи кисломолочним продуктом, типу кефіру чи маслянки. Тому переважно сода є у списку інгредієнтів страв, які вже мають у переліку цей кислий елемент. Харчова сода також сприяє підрум’яненню тіста, тому чудово підходить для рецептів печива.
Розпушувач має власну кислоту, тому його краще додавати в рецепти, де нема кисломолочних продуктів. Наприклад у випічку на молоці чи воді. Так не буде нашарування кислот.
Сода активується один раз: при гасінні або під час змішування з кислим інгредієнтом у тісті. А розпушувач, у більшості випадків, маркується як елемент подвійної дії. Тобто він активується та починає утворювати вуглекислий газ, коли його змішують з рідиною, і коли він нагрівається під час приготування.
Деякі рецепти містять і соду, і розпушувач. Це дає додатковий підйом, коли харчова сода сама не може виробити достатню кількість вуглекислого газу, щоб розпушити тісто.
Тому у певних рецептах доречніше класти соду, у певних - розпушувач, а іноді обидва складники.
І сода, і розпушувач здатні зробити випічку пухкою (фото: freepik)
Як замінити соду розпушувачем і навпаки
Буває, що вдома залишається тільки розпушувач, а от за рецептом йде сода. І бажання йти в магазин у господині нема. Тоді можна спробувати замінити складники.
Оскільки сода концентрованіша, вона співвідноситься із розпушувачем 1:4. Якщо у рецепті зазначена 1/4 ч. л. соди, вам потрібно взяти чайну ложку розпушувача.
При цьому з рецепта прибирайте кислоту, котра соду гасить, якщо вона там виключно для соди. Наприклад, якщо в рецепті є сода та трохи оцту чи лимонного соку, множте соду на 4 та прибирайте оцет. Якщо в рецепті кефір виступає повноцінним інгредієнтом, його прибирати не треба, просто замініть соду.
Якщо треба замінити розпушувач на соду, ділите кількість соди на 4 і додаєте кислоту - яблучний оцет чи лимонний сік. Тобто, якщо у рецепті була 1 ч. л. розпушувача, візьміть 1/4 ч. л. соди та 1/2 ч. л. кислоти.
Оцту в випічці не варто боятися, дрібка цукру здатна нейтралізувати смак і запах цієї кислоти. Втім, якщо в рецепті багато розпушувача, тоді не варто його замінювати содою, інакше випічка віддаватиме кислотою.
Найкраще все-таки дотримуватись рецепта. Втім пам’ятайте, що заміна розпушувача чи соди не критична, у результаті все одно вийде пухка випічка.
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