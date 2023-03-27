Сода чи розпушувач: який продукт зробить випічку пухкішою

Сода і розпушувач використовуються для приготування пухкого тіста. Втім, який продукт робить випічку більш повітряною та легкою?

Чим відрізняється сода від розпушувача

Обидва цих порошки є речовинами, які утворюють вуглекислий газ під час змішування та випікання тіста. Цей газ розширюється і цим забезпечує пухку текстуру випічки.

Харчова сода - це 100% бікарбонат натрію, а розпушувач - суміш бікарбонату натрію та кислоти, схожої на винний камінь, для активації якої потрібні волога та тепло. Фактично розпушувач - це розбавлена кислотою сода. Втім ці порошки працюють у тісті вже ж таки по-різному.

Для випічки краще розпушувач чи сода

Соду потрібно гасити оцтом чи кисломолочним продуктом, типу кефіру чи маслянки. Тому переважно сода є у списку інгредієнтів страв, які вже мають у переліку цей кислий елемент. Харчова сода також сприяє підрум’яненню тіста, тому чудово підходить для рецептів печива.

Розпушувач має власну кислоту, тому його краще додавати в рецепти, де нема кисломолочних продуктів. Наприклад у випічку на молоці чи воді. Так не буде нашарування кислот.

Сода активується один раз: при гасінні або під час змішування з кислим інгредієнтом у тісті. А розпушувач, у більшості випадків, маркується як елемент подвійної дії. Тобто він активується та починає утворювати вуглекислий газ, коли його змішують з рідиною, і коли він нагрівається під час приготування.

Деякі рецепти містять і соду, і розпушувач. Це дає додатковий підйом, коли харчова сода сама не може виробити достатню кількість вуглекислого газу, щоб розпушити тісто.

Тому у певних рецептах доречніше класти соду, у певних - розпушувач, а іноді обидва складники.

І сода, і розпушувач здатні зробити випічку пухкою (фото: freepik)

Як замінити соду розпушувачем і навпаки

Буває, що вдома залишається тільки розпушувач, а от за рецептом йде сода. І бажання йти в магазин у господині нема. Тоді можна спробувати замінити складники.

Оскільки сода концентрованіша, вона співвідноситься із розпушувачем 1:4. Якщо у рецепті зазначена 1/4 ч. л. соди, вам потрібно взяти чайну ложку розпушувача.

При цьому з рецепта прибирайте кислоту, котра соду гасить, якщо вона там виключно для соди. Наприклад, якщо в рецепті є сода та трохи оцту чи лимонного соку, множте соду на 4 та прибирайте оцет. Якщо в рецепті кефір виступає повноцінним інгредієнтом, його прибирати не треба, просто замініть соду.

Якщо треба замінити розпушувач на соду, ділите кількість соди на 4 і додаєте кислоту - яблучний оцет чи лимонний сік. Тобто, якщо у рецепті була 1 ч. л. розпушувача, візьміть 1/4 ч. л. соди та 1/2 ч. л. кислоти.

Оцту в випічці не варто боятися, дрібка цукру здатна нейтралізувати смак і запах цієї кислоти. Втім, якщо в рецепті багато розпушувача, тоді не варто його замінювати содою, інакше випічка віддаватиме кислотою.

Найкраще все-таки дотримуватись рецепта. Втім пам’ятайте, що заміна розпушувача чи соди не критична, у результаті все одно вийде пухка випічка.