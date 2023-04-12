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Не тільки яйцем: чим змащувати випічку, щоб вона виглядала апетитно

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Середа 12 квітня 2023 18:30
Не тільки яйцем: чим змащувати випічку, щоб вона виглядала апетитно Чим можна змастити випічку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожен знає, що випічку необхідно чимось змащувати, щоб на ній утворилася апетитна рум'яна кірочка. Для цього застосовуються різні продукти, які знайдуться на кожній кухні.

Чим найкраще змащувати випічку - читайте в матеріалі Styler нижче.

Чим змастити

Яєчним жовтком

Жовток багатий вітаміном D, E, фосфором, жирними амінокислотами. Його можна використовувати самостійно або змішавши з молоком, сметаною або цукром.

В результаті випічка покриється скоринкою коричневого відтінку та буди блищати.

Яєчний білок

З яєчного жовтка краще зробити солодке глазурування. За допомогою нього пироги і булочки будуть дуже хрусткими.

Вершкове масло

Масло надасть пирогам м'якість і ніжну текстуру. Скоринка вийде матовою.

Молоко

Молоком можна змащувати будь-який вид тіста. Воно дасть тонку золотисту скоринку без глянцю.

Чим змастити після випікання

Солодкою водою

Часто її використовують для надання випічці більш апетитного вигляду. З нею скоринка буде красивого насиченого кольору, на ній з'явиться глянець.

Медовим сиропом

Завдяки йому ватрушки і пончики будуть ароматно пахнути і стануть ще більш м'якими. Мед потрібно змішати з теплою водою.

Молоко

Такий продукт зробить випічку м'якою, рум'яною та ароматною.

Раніше ми повідомляли, який продукт зробить випічку пухкішою.

Також ми писали, чим замінити яйця у випічці та як правильно це робити.

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