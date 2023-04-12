Не только яйцом: чем смазывать выпечку, чтобы она выглядела аппетитно

Каждый знает, что выпечку необходимо чем-нибудь смазывать, чтобы на ней образовалась аппетитная румяная корочка. Для этого применяются разные продукты, которые найдутся на каждой кухне.

Чем лучше смазывать выпечку - читайте в материале Styler ниже .

Чем смазать

Яичным желтком

Желток богат витамином D, E, фосфором, жирными аминокислотами. Его можно использовать самостоятельно или смешав с молоком, сметаной или сахаром.

В результате выпечка покроется корочкой коричневого оттенка и буди блестеть.

Яичный белок

Из яичного желтка лучше сделать сладкое глазирование. С помощью него пироги и булочки будут очень хрустящими.

Сливочное масло

Масло придаст пирогам мягкость и нежную текстуру. Корка получится матовой.

Молоко

Молоком можно смазывать любой вид теста. Оно даст тонкую золотистую корочку без глянца.

Чем смазать после выпечки

Сладкой водой

Часто ее используют для придания выпечке более аппетитного вида. С ней корочка будет красивого насыщенного цвета, на ней появится глянец.

Медовым сиропом

Благодаря ему ватрушки и пончики будут ароматно пахнуть и станут еще мягче. Мед нужно смешать с теплой водой.

Молоко

Такой продукт сделает выпечку мягкой, румяной и ароматной.