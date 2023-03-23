Тільки не викидайте: що можна приготувати з черствого хліба

Якщо ваш хліб зачерствів і на ньому немає плісняви, то з нього можна приготувати смачну страву. Однак, якщо ви бачите, що на випічці з'явилися спори грибів або дивна біла плівка, такий продукт краще не їсти.
Про це пише Sante Plus.
З черствого хліба можна приготувати просту та смачну страву без використання духовки.
Для приготування знадобиться:
Спочатку потрібно нарізати хліб на маленькі шматочки. Далі в миску налити олію та додати 2 яйця.Все потрібно ретельно змішати та додати молоко.
Після цього всипте перець чилі, паприку, перець і сіль. Все перемішайте і додайте пучок дрібно нарізаної петрушки.
Потім додайте в миску фету, перемішайте і з'єднайте все з черствим хлібом. Сковороду потрібно змастити маслом та вилити в неї страву.
Накрийте сковороду кришкою і готуйте 10 хвилин на повільному вогні;
Також можна додати моцарелу зверху для додаткового аромату.
Необхідно нарізати батон або хліб шматочками по 2 см і злегка збризнути водою. Потім покладіть в мікрохвильовку максимум на 1 хвилину.
Другий варіант - налити в неглибоку місткість води, покласти в неї хліб і гріти в мікрохвильовці 1 хвилину. Головне - не перетримати випічку, інакше замість м'якої булочки отримаєте сухарик.
Раніше ми повідомляли, чому не варто купувати нарізаний хліб.
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