Тільки не викидайте: що можна приготувати з черствого хліба

Що робити із залишками черствого хліба

З черствого хліба можна приготувати просту та смачну страву без використання духовки.

Для приготування знадобиться:

120 г черствого хліба;

2 яйця;

300 мл молока;

5 столових ложок олії;

чайна ложка перцю чилі;

чайна ложка паприки;

чорний перець;

сіль;

петрушка

45 г фети.

Спочатку потрібно нарізати хліб на маленькі шматочки. Далі в миску налити олію та додати 2 яйця.Все потрібно ретельно змішати та додати молоко.

Після цього всипте перець чилі, паприку, перець і сіль. Все перемішайте і додайте пучок дрібно нарізаної петрушки.

Потім додайте в миску фету, перемішайте і з'єднайте все з черствим хлібом. Сковороду потрібно змастити маслом та вилити в неї страву.

Накрийте сковороду кришкою і готуйте 10 хвилин на повільному вогні;

Також можна додати моцарелу зверху для додаткового аромату.

Як зробити черствий хліб свіжим

Необхідно нарізати батон або хліб шматочками по 2 см і злегка збризнути водою. Потім покладіть в мікрохвильовку максимум на 1 хвилину.

Другий варіант - налити в неглибоку місткість води, покласти в неї хліб і гріти в мікрохвильовці 1 хвилину. Головне - не перетримати випічку, інакше замість м'якої булочки отримаєте сухарик.