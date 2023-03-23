Только не выбрасывайте: что можно приготовить из черствого хлеба

Что делать с остатками черствого хлеба

Из черствого хлеба можно приготовить простое и вкусное блюдо без духовки.

Для приготовления понадобится:

120 г черствого хлеба;

2 яйца;

300 мл молока;

5 столовых ложек растительного масла;

чайная ложка перца чили;

чайная ложка паприки;

черный перец;

соль;

петрушка

45 г феты.

Сначала нужно нарезать хлеб на маленькие кусочки. Далее в миску налить масло и добавить 2 яйца. Все нужно тщательно смешать и добавить молоко.

После этого всыпьте перец чили, паприку, перец и соль. Все перемешайте и добавьте пучок мелко нарезанной петрушки.

Затем добавьте в миску фету, перемешайте и соедините все с черствым хлебом. Сковороду нужно смазать маслом и вылить в нее блюдо.

Накройте сковороду крышкой и готовьте 10 минут на медленном огне;

Также можно добавить моцареллу сверху для дополнительного аромата.

Как сделать черствый хлеб свежим

Необходимо нарезать батон или хлеб кусочками по 2 см и слегка сбрызнуть водой. Затем положите в микроволновку максимум на 1 минуту.

Второй вариант - налить в неглубокую емкость воды, положить в нее хлеб и греть в микроволновке 1 минуту. Главное - не передержать выпечку, иначе вместо мягкой булочки получите сухарик.