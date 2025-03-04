Не тільки Трамп. 5 президентів США з дуже складним характером

Історія Сполучених Штатів сповнена прикладів президентів із сильними особистостями, але деякі з них запам’яталися не лише досягненнями, а й відверто поганим характером. Їхня поведінка - від вибухів гніву до образливих висловлювань - часто впливала на політичні рішення та репутацію країни.

Джон Адамс (1797-1801)

Джон Адамс, другий президент США, був відомий своєю впертістю, сарказмом і схильністю до образ.

Він відкрито обзивав своїх політичних ворогів, зокрема Олександра Гамільтона, "бастардом" і "креолом", що шокувало навіть його союзників. Адамс підписав "Акти про іноземців і підбурювання" (1798), які обмежували свободу слова, через страх перед критикою.

Він часто втрачав самовладання, коли його звинувачували в монархізмі, і відповідав уїдливими листами. Його сварки з Томасом Джефферсоном переросли в особисту ворожнечу, що послабило його позиції.

Адамс ігнорував поради кабінету, вважаючи себе найрозумнішим, що лише погіршувало його репутацію. Його правління стало прикладом того, як поганий характер може підірвати авторитет.

Джон Адамс (зображення: Вікіпедія)

Ендрю Джексон (1829-1837)

Ендрю Джексон, сьомий президент США, був відомий своєю запальною вдачею та любов’ю до дуелей. Він брав участь у понад 100 поєдинках, а в 1806 році застрелив чоловіка, який образив його дружину.

Джексон часто втрачав контроль і публічно ображав своїх ворогів, називаючи їх "зрадниками" чи "мерзотниками". Під час "справи Петтікоат" він звільнив половину кабінету через плітки про дружину одного з міністрів, показавши свою мстивість. Він також проігнорував рішення Верховного суду щодо переселення індіанців, що спричинило трагедію "Шляху сліз".

Його авторитарний підхід проявлявся в нехтуванні законами заради особистих цілей. Навіть перед смертю Джексон жалкував, що не розстріляв своїх супротивників, що підкреслює його жорстокість.

Ендрю Джексон (зображення: Вікіпедія)

Теодор Рузвельт (1901-1909)

Теодор Рузвельт, 26-й президент, був імпульсивним і агресивним лідером, який діяв без зайвих роздумів. Він хвалився, що вбив тисячі тварин на полюванні, що викликало обурення серед сучасників. Рузвельт вибухав гнівом, коли йому суперечили, і ображав опонентів, називаючи їх "жіночками" чи "слабкодухими".

Він відправив флот США у світове турне, щоб похвалитися силою, ігноруючи дипломатію. Рузвельт також обійшов Конгрес, самостійно ухваливши рішення про Панамський канал, що показало його самовпевненість.

Його агресивна зовнішня політика часто ставила США в напружені ситуації. Попри це, його харизма затьмарювала ці недоліки для багатьох американців.

Теодор Рузвельт (фото: Вікіпедія)

Ліндон Джонсон (1963-1969)

Ліндон Джонсон, 36-й президент, славився грубістю та домінантною поведінкою, яка часто шокувала оточення. Він принижував підлеглих, змушуючи їх слухати його, поки сидів на унітазі, що показувало його зневагу до інших.

Джонсон називав радників "ідіотами" чи "слабаками", якщо вони не погоджувалися з ним, і робив це публічно. Його стиль управління, відомий як "лікування Джонсона", включав фізичний тиск - він хапав людей за одяг чи наближався впритул.

Під час війни у В’єтнамі він ігнорував критику і змушував військових фальсифікувати звіти про успіхи. Джонсон також використовував шантаж і погрози, щоб проштовхувати свої закони, демонструючи маніпулятивність. Його авторитарність і брутальність залишили суперечливий слід в історії.

Ліндон Джонсон (фото: Вікіпедія)

Річард Ніксон (1969-1974)

Річард Ніксон, 37-й президент, увійшов в історію як параноїдальний і мстивий лідер через Вотергейтський скандал. Він таємно записував розмови в Овальному кабінеті, щоб стежити за опонентами, і склав "список ворогів" із журналістів та політиків.

Ніксон наказав своїм підлеглим увірватися до штаб-квартири демократів, що стало початком його політичного краху. Після викриття він намагався приховати докази, що призвело до його відставки - єдиної в історії США.

Він часто ображав критиків, називаючи їх "комуністами" чи "зрадниками", демонструючи свою злість. Навіть після відставки Ніксон заперечував провину, що лише посилило його репутацію брехуна. Його президентство стало прикладом того, як параноя може зруйнувати кар’єру.

Річард Ніксон (фото: Вікіпедія)

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