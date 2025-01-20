Хто був наймолодшим і найстарішим президентом США

Інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа 20 січня 2025 року уже стала однією з найбільш обговорюваних подій у сучасній історії Америки. Трампу на момент вступу на посаду виповнилося 78 років. У цьому контексті цікаво пригадати, хто ж був наймолодшим і найстаршим президентом Сполучених Штатів.

Хто був наймолодшим президентом США?

Коли ми думаємо про президентів Сполучених Штатів, часто уявляємо зрілих лідерів з багатим досвідом. Однак в історії США було багато молодих президентів.

Теодор “Тедді" Рузвельт став наймолодшим президентом США у 42 роки. Він вступив на посаду в 1901 році після вбивства його попередника Вільяма Мак-Кінлі. Однак варто зазначити, що Рузвельт не був обраний народом на цю посаду, а зайняв її відповідно до Конституції як віцепрезидент. Тим не менш, його президентство стало знаковим, адже він започаткував багато реформ і став відомим як один із найхаризматичніших лідерів країни.

А от наймолодшим саме обраним президентом США був Джон Ф. Кеннеді. Він став 35-м президентом у 1961 році, коли йому було 43 роки. Кеннеді запам’ятався своїм гаслом “Не питайте, що ваша країна може зробити для вас, питайте, що ви можете зробити для своєї країни”. Його молодість і енергія принесли нову хвилю надії для американців.

Також до списку наймолодших глав Білого дому входять Білл Клінтон та Улісс Грант, яким на момент інавгурації було 46 років. Наймолодшою ​​людиною, яка була обрана президентом США в новітній історії, був Барак Обама, який обійняв цю посаду у віці 47 років.

Загалом лише дев’ятьом президентам США (приблизно, кожному п’ятому) було до 50 років. Цікаво, що згідно з опитуванням дослідницького центру Pew у 2023-му, близько половини американців сказали, що найкращий вік для їхнього президента - якраз таки 50 років. Що зовсім не “клеїться" з вибором тих же американців протягом останніх трьох виборів.

Теодор Рузвельт (фото: Вікіпедія)

Хто найстарший президент США?

Найстарішим президентом на момент інавгурації є Джо Байден, який 20 січня 2021 року склав присягу на посаді 46-го президента США у віці 78 років і 61 дня. Це наразі абсолютний рекорд серед американських гарантів.

Однак цікавим фактом є те, що Байден побив попередній рекорд, встановлений Дональдом Трампом, який на момент своєї першої інавгурації 20 січня 2017 року був найстаршим президентом - йому на той час виповнилося 70 років і 220 днів.

Таким чином, у американській історії лише ці два лідери ставали президентами після 70 років. До них найстаршим був відомий своєю харизмою та політичними реформами Рональд Рейган (вступив на пост президента у віці 69 років і 349 днів).

Також до списку найстарших входить 9-й президент США Вільям Генрі Гаррісон. Він очолив Білий дім у 68 років і 23 дні, однак його термін тривав лише 32 дні - він передчасно помер.

Ще до цього списку відносяться Джеймс Б'юкенен, який став президентом у віці 65 років, Джордж Буш-старший і Закарі Тейлор, яким на момент інавгурації було 64 роки, 62-річний Дуайт Ейзенхауер, 61-річний Ендрю Джексон і 60-річний Гаррі Трумен.

Джо Байден (фото: Вікіпедія)

Нагадаємо, Дональд Трамп став переможцем на чергових президентських виборах в США у листопаді 2024 року.

Згідно з 20-ю поправкою до Конституції США, термін повноважень президента та віцепрезидента завершується опівдні 20 січня. Цього дня Трамп офіційно стане 47-м президентом США о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).