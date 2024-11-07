5 найбільш ексцентричних президентів США

Президенти США залишили слід не лише в політиці, але й у своїх незвичайних поведінкових особливостях, які дивували багатьох. Деякі з них запам’яталися дивними рішеннями, страхами чи химерними захопленнями.

Джон Квінсі Адамс: любитель купатися наголо

Джон Квінсі Адамс, шостий президент США, мав звичку щодня купатися наголо в річці Потомак. Він починав свій ранок із занурення у холодну воду, попри ризики.

Окрім цього, він славився захопленням природними науками, навіть цікавився наявністю русалок та пропонував фінансування експедиції для дослідження Північного полюсу на випадок, якщо там живуть дивовижні істоти. Така дивна поведінка нерідко ставала предметом глузувань з боку його опонентів.

Джон Квінсі Адамс (фото: Вікіпедія)

Ендрю Джексон: дуелянт і володар незвичних домашніх тварин

Ендрю Джексон, відомий як президент-воїн, вів бурхливе життя, що включало безліч дуелей, в яких він часто ризикував життям. Він навіть носив кулю в тілі, яка залишилася після однієї з дуелей.

Крім того, Джексон утримував улюбленого папугу на ім’я Пол, який умів лаятися, що стало справжньою розвагою для гостей президента. Папуга так нестримно лаявся, що його довелося вивести з похорону Джексона, оскільки він не припиняв виказувати своє "невдоволення" церемонією.

Ендрю Джексон (фото: Вікіпедія)

Теодор Рузвельт: президент із кулею в грудях

Теодор Рузвельт був відомий своєю мужністю і готовністю до екстремальних випробувань. Одного разу, під час виступу на передвиборчій кампанії, в нього вистрілили, але Рузвельт, незважаючи на поранення, продовжив промову, адже куля застрягла в його кишені серед документів.

Рузвельт не дозволив лікарям вийняти кулю і завершив кампанію з нею в грудях, що тільки зміцнило його репутацію як непохитного "буйвола".

Теодор Рузвельт (фото: Вікіпедія)

Бенджамін Гаррісон: президент, що боявся електрики

Бенджамін Гаррісон увійшов в історію як перший президент, який привів електрику до Білого дому, однак сам боявся користуватися нею. Гаррісон та його дружина навіть не наважувалися вмикати чи вимикати світло, побоюючись удару струмом, і часто залишали світло ввімкненим на ніч.

Цей страх здавався цілком зрозумілим у час, коли електричні технології тільки розвивалися й їх сприймали як щось небезпечне.

Рекламна передвиборча хустка з кампанії Бенджаміна Гаррісона (фото: Вікіпедія)

Ліндон Джонсон: президент із "нестандартним" гумором

Ліндон Джонсон був відомий своїм домінуючим характером і схильністю до неприйнятного гумору. Він часто знущався зі своїх співробітників і навіть міг розмовляти з ними з відчиненими дверима туалету.

Джонсон любив показувати своє "альтер его", якому навіть дав ім’я - Джамбо, і вважав, що його поведінка додає йому авторитету. Багато сучасників вважали таку поведінку результатом психічного розладу, однак Джонсон залишався однією з найяскравіших постатей американської політики.

Ліндон Джонсон (фото: Вікіпедія)