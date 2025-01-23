6 американських президентів, які могли мати таємничі здібності

Президенти США протягом своєї історії неодноразово ставали об'єктами численних міфів та легенд. Одні з них стосуються надзвичайних здібностей лідерів нації, які нібито мали здатність до передбачення, екстрасенсорного сприйняття або навіть володіли іншими незвичними можливостями.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чи справді деякі президенти США мали таємничі здібності або чи це лише плід уяви.

Авраам Лінкольн та його здатність до передбачень

Авраам Лінкольн, один з найбільш відомих президентів США, був об'єктом численних легенд, зокрема про його здатність до передбачень. Існує багато свідчень того, що Лінкольн часто мав передчуття щодо важливих подій, зокрема, напередодні своєї смерті.

Так, його дружина, Мері Тодд Лінкольн, стверджувала, що її чоловік кілька разів розповідав їй про свої сновидіння, які передбачали його смерть. Однак немає жодних доказів, які б підтверджували ці історії, тому багато дослідників вважають їх просто частиною міфології навколо Лінкольна.

Теодор Рузвельт та його зв'язок із природними силами

Теодор Рузвельт, ще один видатний президент США, також став об'єктом кількох міфів про незвичайні здібності. Одні з них пов'язані з його глибоким зв'язком з природою та тваринами. Він був відомий своєю любов'ю до дикої природи і навіть організував першу велику екологічну кампанію в історії країни.

Існували чутки, що Рузвельт міг спілкуватися з тваринами, оскільки часто виявляв незвичні здібності у поведінці щодо них. Однак такі історії здебільшого мають символічний характер, і науково не підтверджено, що Рузвельт мав екстрасенсорні можливості.

Теодор Рузвельт вважав себе "людиною дикої природи" (фото: Вікіпедія)

Джордж Вашингтон і містифікація навколо його життя

Джордж Вашингтон, перший президент США, з самого початку свого життя став фігурою, оточеною численними легендами. Однією з таких є історія про його надзвичайну силу і здатність передбачати події.

Існують розповіді, що Вашингтон мав неймовірне вміння розпізнавати обман та зрадників у своєму оточенні, завдяки чому він зумів уникнути кількох небезпечних ситуацій. Проте насправді це, ймовірно, було результатом його стратегічного розуму та досвіду, а не чогось надприродного.

Рональд Рейган та його зв'язки з астрологами

Рональд Рейган, 40-й президент США, є одним із тих, хто мав певний зв'язок з надприродними явищами. Після замаху на його життя в 1981 році, стало відомо, що його дружина, Ненсі Рейган, активно консультувалася з астрологами, щоб дізнатися, коли найкраще для президента здійснювати важливі політичні кроки.

Вважається, що астрологи давали рекомендації щодо прийняття рішень і навіть часу проведення певних заходів. Хоча це було частиною особистого життя Рейганів, багато людей вважають, що це пов'язано з певними містичними переконаннями.

Джоан Квіглі була "придворним астрологом" Рейганів (фото: Вікіпедія)

Франклін Д. Рузвельт і його передчуття щодо Другої світової війни

Франклін Д. Рузвельт, президент під час Другої світової війни, також став об'єктом різноманітних чуток. Одна з таких легенд стверджує, що він мав здатність передбачати події, які ще не сталися, зокрема стосовно війни.

Існувала думка, що Рузвельт, зокрема, передбачив напади на Перл-Харбор до того, як вони сталися, а також мав уявлення про поворотні моменти війни. Однак ці припущення не мають наукового підґрунтя і здебільшого є результатом перебільшення його здатностей як лідера.

Ліндон Б. Джонсон та містифікація його внутрішньої інтуїції

Ліндон Б. Джонсон, президент США у 1960-1970-х роках, також став предметом численних міфів про свою здатність "читати людей". Деякі свідчення говорять, що Джонсон мав неймовірну інтуїцію і міг буквально "відчувати" настрої інших людей, що дозволяло йому бути надзвичайно ефективним у політичних маневрах.

Зокрема, він здобув славу завдяки своїй вмілості у переговорах і здатності переконувати інших людей. Однак багато дослідників вважають, що його успіх був результатом розвиненого політичного досвіду, а не надприродних здібностей.