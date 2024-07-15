Не тільки "Шрек". 7 крутих мультиків, які отримали продовження, а ви могли про них забути

"Шрек"

Історія про зеленого огра, який закохується у доньку короля Фіону, підкорила багатьох. Ці персонажі, а також балакучий Віслюк та інше дивні створіння, дуже смішили нас ще давно, адже перша частина вийшла у 2001 році.

Мультик отримав продовження. І вже у 2025 році вийде його п'ята частина. Хіба це не привід подивитися першого "Шрека"?

"Корпорація монстрів"

Початок "нульових" був досить "врожайним" у світі мультиплікації. У 2001 році вийшла історія про Майка Вазовського та Джеймса Бі Саллівана, які живуть у місті Монстрополіс та працюють на заводі, де виробляють енергію. Але виявляється, що для цього потрібно лякати дітей.

Мультик бив усі рекорди, отримав чимало премій та дуже великі касові збори. Саме тому "Корпорація монстрів" отримала ще одну частину. В ній було показано студентські роки Майка та Саллі - продовження отримало назву "Університет Монстрів".

"Панда Кунг-Фу"

А цей мультик вийшов у 2008 році. Він познайомив нас з кумедним пандою По, який має стати Воїном Дракона, хоча про це навіть і не здогадується. Сюжет був настільки цікавим та популярним, що мультфільм став франшизою.

І у 2024 році вийшла вже четверта частина "Панди Кунг-Фу". Тому якщо ви хочете побачити продовження - спочатку освіжіть у пам'яті початок цієї історії.

"Льодовиковий період"

Історія про тварин, яким доводиться рятуватися від тотального холоду, дуже щемлива. У ній ви побачите не тільки кумедну білку, яка полює за горіхом, а ще й балакучого лінивця Сіда, мамонта Менні та маленьку дитинку, яку вони намагаються врятувати.

Мультик отримав ще п'ять частин. І якщо ви їх не бачили, це варто надолужити. Почніть з першої, приємні спогади та веселощі гарантовано.

"Мадагаскар"

Ще один "хітяра" початку "нульових" подарував нам історію про тварин у зоопарку, які раптово вирішили з нього втекти. І без пригод, звісно ж, не обійшлося. Мультик про лева Алекса, жирафа Мелмана, бегемота Глорію та зебру Марті вийшов дуже смішним.

І він круто "залетів" у тренди, тому отримав декілька частин. Ба більше, пінгвіни з "Мадагаскару" настільки сподобалися глядачам, що про них створили окремий мультик.



"Нікчемний Я"

Перша частини франшизи вийшла у 2010 році. У ній йшлося про злого Ґру, який вдочерив трьох дівчаток, аби вкрасти зменшувач. Втім, чоловік був не настільки поганим, яким хотів виглядати.

А неймовірні посіпаки, які працювали на Ґру, виявилися настільки кумедними, що мультиплікатори присвятили їм окрему частину франшизи.

"Тачки"

Ще один легендарний мультик, після перегляду якого усі хлопчики мріяли про іграшкову машинку з номером "95". Ця франшиза дійсно велетенська. "Тачки" отримали чотири частини, три мультсеріали, два короткометражних мультики та два спінофа.

І якщо ви вперше чуєте про продовження історії, у якій головним героєм став Молнія Маккуін, то тепер ви точно знаєте, що подивитися ввечері.