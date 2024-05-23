"Кіт-Пес", "Злюки бобри" та інші мультики, які були неймовірно популярними на початку 2000-х

На початку 2000-х з'явилося дуже багато цікавих мультфільмів з незвичайними персонажами. І якщо ви шукаєте, що подивитися ввечері, пригадайте той самий безтурботний й позитивний "вайб".

"Кіт-пес"

"Одного разу, невідомо коли, на світі з'явився цей малий. Схожий він був на кота і на пса, усі дивувались, усі посміхались", - якщо ви пригадали ці слова, ви точно знаєте, про що йдеться. Якщо ж для вас це просто невідома цитата - готуйтеся до того, що мультик вас здивує та насмішить.

"Невгамовні"

Багато хто пам'ятає мультик про дітей, які дуже слухняні та чемні, але тільки тоді, коли їх бачать батьки. "Невгамовні" вийшли задовго до того, як на екранах з'явився "Бебі бос", вони набагато цікавіші та точно оригінальні.



"Злюки бобри"

Звісно, історія про двох братів Норберта і Деггета, які постійно сваряться, але при цьому кумедно себе поводять й ніяк не можуть визначити, хто з них головний, не могла не потрапити до цієї добірки. До речі, мультик про бобрів вийшов ще у 1997 році.

"Гей, Арнольде"

Мультик про підлітка, який живе з дідусем та бабусею, отримав аж 5 сезонів, і це не просто так. Історія Арнольда цікава та небанальна, вона точно не дасть вам сумувати.



"Як каже Джинджер"

Історія про дівчинку на ім'я Джинджер, яка дуже хоче стати популярною й завести чимало друзів, чимось схожа на серіал, який дивиться буквально за ніч. Комедія та драма настільки переплелися, що цей мультик точно не залишить вас байдужими.