Не только "Шрек". 7 крутых мультиков, которые получили продолжение, а вы могли о них забыть

"Шрек"

История о зеленом огре, который влюбляется в дочь короля Фиона, покорила многих. Эти персонажи, а также болтливый Ослик и другое странное создание, очень смешили нас еще давно, ведь первая часть вышла в 2001 году.

Мультик получил продолжение. И уже в 2025 году выйдет его пятая часть. Разве это не повод посмотреть первого "Шрека"?

"Корпорация монстров"

Начало "нулевых" было достаточно "урожайным" в мире мультипликации. В 2001 году вышла история о Майке Вазовском и Джеймсе Би Салливане, которые живут в городе Монстрополис и работают на заводе, где производят энергию. Но оказывается, что для этого нужно пугать детей.

Мультик бил все рекорды, получил немало премий и очень большие кассовые сборы. Именно поэтому "Корпорация монстров" получила еще одну часть. В ней были показаны студенческие годы Майка и Салли - продолжение получило название "Университет Монстров".

"Панда Кунг-Фу"

Этот мультик вышел в 2008 году. Он познакомил нас со смешной пандой По, который должен стать Воином Дракона, хотя об этом даже и не догадывается. Сюжет был настолько интересен и популярен, что мультфильм стал франшизой.

И в 2024 году вышла уже четвертая часть "Панды Кунг-Фу". Поэтому если вы хотите увидеть продолжение – сначала освежите в памяти начало этой истории.

"Ледниковый период"

История о животных, которым приходится спасаться от тотального холода, очень трогательная. В ней вы увидите не только забавную белку, охотящуюся за орехом, но еще и болтливого ленивца Сида, мамонта Мэнни и маленького ребенка, которого они пытаются спасти.

Мультик получил еще пять частей. И если вы их не видели, это следует наверстать. Начните с первой, приятные воспоминания и веселье гарантированы.

"Мадагаскар"

Еще один "хитяра" начала "нулевых" подарил нам историю о животных в зоопарке, внезапно решивших из него убежать. И без происшествий, конечно, не обошлось. Мультик о льве Алексе, жирафе Мелмане, бегемоте Глории и зебре Марти получился очень смешным.

И он круто "залетел" в тренды, а потому получил несколько частей. Более того, пингвины из "Мадагаскара" настолько понравились зрителям, что о них создали отдельный мультик.



"Гадкий Я"

Первая часть франшизы вышла в 2010 году. В ней говорилось о злом Грю, который удочерил трех девочек, чтобы украсть уменьшитель. Впрочем, мужчина был не таким плохим, каким хотел выглядеть.

А невероятные миньоны, работавшие на Гру, оказались настолько забавными, что мультипликаторы посвятили им отдельную часть франшизы.

"Тачки"

Еще один легендарный мультик, после просмотра которого все мальчики мечтали об игрушечной машинке с номером "95". Эта франшиза действительно гигантская. "Тачки" получили четыре части, три мультсериала, два короткометражных мультика и два спинофа.

И если вы впервые слышите о продолжении истории, в которой главным героем стал Молния Маккуин, то теперь точно знаете, что посмотреть вечером.