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Українські полярники показали котяче "нашестя" в Антарктиці: неймовірні фото

Понеділок 20 травня 2024 13:40
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Українські полярники показали котяче "нашестя" в Антарктиці: неймовірні фото Полярники показали величезну кількість морських котиків (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Тетяна Самарук

На острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський" побачили велику кількість антарктичних морських котиків. Серед них також був один південний морський слон.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Що означає таке велике скуплення тюленів

Біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко розповів, що на острові нарахував 81 морського котика.

Полярники розповіли, що багато котиків зустрічалося й на сусідніх островах. Наприклад, на острові Уругвай, що теж належить до нашого архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 таких тюленів.

Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій. Саме зараз в Антарктиці осінь. Внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше.

На відміну від домашніх котиків ці тварини - агресивні й зовсім не лагідні. Вони б’ються за свою територію, гарчать на інших самців та навіть полярників.

Морські котики не їдять пінгвінів, а харчуються переважно крилем, рибою та кальмарами. Своєю чергою стають здобиччю косаток і морських левів.

"Колись цей вид тюленів активно добували через їхнє цінне хутро. Але з часу підписання Договору про Антарктику вони, як і всі інші тварини крижаного континенту, знаходяться під захистом, і їх турбувати не можна", - розповіли експерти.

Українські полярники показали котяче &quot;нашестя&quot; в Антарктиці: неймовірні фотоУкраїнські полярники показали котяче &quot;нашестя&quot; в Антарктиці: неймовірні фотоУкраїнські полярники показали котяче &quot;нашестя&quot; в Антарктиці: неймовірні фотоУкраїнські полярники показали котяче &quot;нашестя&quot; в Антарктиці: неймовірні фотоУкраїнські полярники показали котяче &quot;нашестя&quot; в Антарктиці: неймовірні фотоУкраїнські полярники показали котяче &quot;нашестя&quot; в Антарктиці: неймовірні фотоУкраїнські полярники показали котяче &quot;нашестя&quot; в Антарктиці: неймовірні фотоПолярники показали велику кількість морських котиків (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Раніше полярники показували захід сонця на Атлантичному морі.

Також ми писали про тварин, які виходять з води лише для створення сім'ї.

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Академік Вернадський Станція Вернадського Полярники
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