Не только шимпанзе: 7 животных, которые удивляют "человеческим" поведением

Люди часто считают себя уникальными в своих способностях и поведении. Однако многие животные, от насекомых до крупных млекопитающих, обладают чертами, напоминающими человеческие. От слонов, оплакивающих своих умерших, до пчел, испытывающих пессимизм после неудач.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о животных, которые демонстрируют удивительный репертуар поведения, который может показаться жутко человеческим.

Шимпанзе

Шимпанзе, наши ближайшие родственники, имеют те же пять основных черт личности, что и люди: добросовестность, открытость, удовольствие, экстраверсию и невротизм. Также ученые обнаружили, что шимпанзе с более приятным характером формируют более крепкие социальные связи и живут дольше.

Известно, что стареющие шимпанзе выбирают более содержательные взаимодействия со старыми друзьями, как это делают пожилые люди. Они копируют человеческое поведение, такое как махание, хлопанье и поцелуи, а также ведут войны за территорию.

Шимпанзе (фото: Freepik)

Гориллы

Гориллы обладают человеческими чертами личности как в дикой природе, так и в неволе. Они используют мимику и жесты для общения, испытывают радость, сопереживание и печаль.

Различные популяции горилл имеют разные характеры. Их культурные черты изменяются между группами, такими как горные и западные низменные гориллы.

Горилла (фото: Freepik)

Дельфины-афалины

Дельфины известны своим интеллектом и коммуникабельностью. Они обладают такими чертами личности, как открытость, общительность и неприязнь.

Интересно, что дельфины обладают уникальной чертой - целеустремленностью, сочетающей покой и добросовестность. Они взаимодействуют и строят отношения так же, как и люди, играющие важную роль в развитии их личности.

Дельфин (фото: Freepik)

Азиатские слоны

Азиатские слоны обладают высоким интеллектом и крепкими социальными связями. Они узнают себя в зеркале и имеют длительную память. Их гены, влияющие на работу мозга и метаболизм, эволюционировали подобно человеческим.

Слоны также прошли эволюционный процесс приручения, который повысил их коммуникабельность и снизил агрессию.

Слоны (фото: Freepik)

Пчелы

Пчелы, как и люди, могут ощущать пессимизм после стресса. После встряхивания, имитирующего атаку хищника, у них наблюдается более низкий уровень дофамина и серотонина, что указывает на ощущение негативных эмоций, похожих на человеческие.

Пчела (фото: Freepik)

Горбатые киты

Кити используют песню для создания социальных групп, поиска пары и общения. Их музыкальные предпочтения меняются с течением времени, и каждый вид кита имеет свою собственную песню.

Киты живут в тесных социальных группах, образуют взаимовыгодные альянсы и любят решетки, что связано с большим размером их мозга.

Кит (фото: Freepik)

Осьминоги

Осьминоги имеют голубую кровь, а также несколько мозгов и сердец, что делает их похожими на инопланетян. Однако они очень умны, могут распознавать лицо и учиться.

Исследование 2010 показало, что гигантские тихоокеанские осьминоги способны распознавать людей благодаря большой части мозга, которая отвечает за зрение. Эти осьминоги привередливы: им могут нравиться одни люди и не нравиться другие, они всегда предпочитают кормящих.

Осьминоги единственные среди морских беспозвоночных, умеющих пользоваться инструментами с помощью своих длинных рук, каждая из которых имеет свой мозг.

Осьминог (фото: Freepik)