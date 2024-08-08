Українець Хижняк став олімпійським чемпіоном у боксі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

29-річний українець активніше розпочав бій. Він закріпився в центрі рингу та сміливо пішов атакувати суперника.

Утім, Оралбай грамотно захищався, а час від часу непогано відповідав своїми випадами. Фактично кожна атаку Хижняка казахський боксер намагався відповісти. Зрештою, за підсумками першого раунду три з п'яти суддів віддали перевагу представнику України.

Трохи зменшилися швидкості в другому раунді. Передусім знизити інтенсивність намагався Оралбай. Проте, під завісу трихвилинки казах додав в активності, а в одній з атак тричі поспіль влучив у голову Хижняка. Суддівська колегія цього разу констатувала перевагу Оралбая.

Українець взявся атакувати зі старту 3-го раунду. Протягом усього відрізку Хижняк домінував у ринзі, кілька разів добряче струсонув опонента ударами з обох рук, а в останні секунди ледь не нокаутував казахського боксера. Як наслідок, судді віддали перемогу Хижняку.

Український боксер здобув другу олімпійську нагороду в кар'єрі. На Іграх-2020 він програв у фіналі та задовольнився "сріблом". Хижняк став четвертим українцем-олімпійським чемпіоном в історії після Володимир Кличка, Василя Ломаченка (двічі) та Олександра Усика.