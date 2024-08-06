Не только "Форрест Гамп". Яркие фильмы с Томом Хэнксом, которые достойны вашего внимания
Культовый американский актер Том Хэнкс сыграл в десятках ярких кинокартин, к просмотру которых часто хочется вернуться. Звезде удается мастерски воплощать разных персонажей: от серьезных и грустных до более легкомысленных.
Какие фильмы с участием популярного американца стоит посмотреть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Актер Том Хэнкс (Фото: Getty Images)
"Форрест Гамп"
Это, пожалуй, одна из самых популярных лент с участием Хэнкса. В центре сюжета - полоумный мальчик Форест из вымышленного города Гринбоу. Фильм в хронологическом порядке рассказывает историю его жизни, и с главным персонажем происходит много ярких событий.
Эта история тронула миллионы зрителей по всему миру, поэтому совсем не удивительно, что по состоянию на 1 марта этого года работа занимает 11 позицию в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb.
"Спасти рядового Райана"
Это еще одна известная лента, получившая пять премий "Оскар": за лучшую режиссуру, работу оператора, звук, монтаж и монтаж звука.
В центре сюжета - персонаж по имени Райан, который оказывается в армии, однако отказывается брать в руки оружие. Тем не менее, такая позиция, связанная с его религиозными взглядами, не мешает герою помогать своим побратимам и стать для них настоящим примером для вдохновения.
"Вторая жизнь Отто"
Лента относительно новая, ведь вышла на экраны в конце 2022 года. Это вторая киноадаптация романа "Вторая жизнь Уве" шведского писателя Фредрика Бакмана.
Хэнкс сыграл здесь главную роль - ворчуна по имени Отто, который после потери жены отгородился от внешнего мира и выбрал жизнь в одиночестве. Но ситуация меняется, когда он встречает молодую супружескую пару, которая поселяется с ним по соседству.
"Зеленая миля"
Лента, выпущенная в 1999 году, также оставила многих поклонников неравнодушными к этой нетипичной истории. Фильм снят по роману Стивена Кинга.
В центре сюжета афроамериканец Джон Коффи, приговоренный к смерти за изнасилование и убийство двух девочек из-за неправильно вынесенного приговора.
Рядом с ним оказывается Пол, которого играет Хэнкс, и он работает надзирателем. Между ними завязываются диалоги, и у персонажа Тома даже появляется доверие к заключенному. Но эта история, к сожалению, не имеет счастливого конца.
"Аполлон-13"
Это одна лента с Хэнксом в главной роли, которая рассказывает о неудавшейся лунной миссии Аполлона-13 - самом драматичном моменте освоения космоса. Лента была снята Роном Говардом на основе книги "Потерянная Луна".
В центре сюжета оказывается астронавт Джеймс Ловелл, который организовывает вечеринку. Гости смотрят по телевидению первые шаги Армстронга на Луне, когда он выходит из Аполлона-11. Тогда Ловелл, облетевший Луну на Аполлоне-8, признается своей жене, что хочет вернуться на Луну и прогуляться по ее поверхности.
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