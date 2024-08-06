Не только "Форрест Гамп". Яркие фильмы с Томом Хэнксом, которые достойны вашего внимания

Культовый американский актер Том Хэнкс сыграл в десятках ярких кинокартин, к просмотру которых часто хочется вернуться. Звезде удается мастерски воплощать разных персонажей: от серьезных и грустных до более легкомысленных.

Актер Том Хэнкс (Фото: Getty Images)

"Форрест Гамп"

Это, пожалуй, одна из самых популярных лент с участием Хэнкса. В центре сюжета - полоумный мальчик Форест из вымышленного города Гринбоу. Фильм в хронологическом порядке рассказывает историю его жизни, и с главным персонажем происходит много ярких событий.

Эта история тронула миллионы зрителей по всему миру, поэтому совсем не удивительно, что по состоянию на 1 марта этого года работа занимает 11 позицию в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb.

"Спасти рядового Райана"

Это еще одна известная лента, получившая пять премий "Оскар": за лучшую режиссуру, работу оператора, звук, монтаж и монтаж звука.

В центре сюжета - персонаж по имени Райан, который оказывается в армии, однако отказывается брать в руки оружие. Тем не менее, такая позиция, связанная с его религиозными взглядами, не мешает герою помогать своим побратимам и стать для них настоящим примером для вдохновения.

"Вторая жизнь Отто"

Лента относительно новая, ведь вышла на экраны в конце 2022 года. Это вторая киноадаптация романа "Вторая жизнь Уве" шведского писателя Фредрика Бакмана.

Хэнкс сыграл здесь главную роль - ворчуна по имени Отто, который после потери жены отгородился от внешнего мира и выбрал жизнь в одиночестве. Но ситуация меняется, когда он встречает молодую супружескую пару, которая поселяется с ним по соседству.

"Зеленая миля"

Лента, выпущенная в 1999 году, также оставила многих поклонников неравнодушными к этой нетипичной истории. Фильм снят по роману Стивена Кинга.

В центре сюжета афроамериканец Джон Коффи, приговоренный к смерти за изнасилование и убийство двух девочек из-за неправильно вынесенного приговора.

Рядом с ним оказывается Пол, которого играет Хэнкс, и он работает надзирателем. Между ними завязываются диалоги, и у персонажа Тома даже появляется доверие к заключенному. Но эта история, к сожалению, не имеет счастливого конца.

"Аполлон-13"

Это одна лента с Хэнксом в главной роли, которая рассказывает о неудавшейся лунной миссии Аполлона-13 - самом драматичном моменте освоения космоса. Лента была снята Роном Говардом на основе книги "Потерянная Луна".

В центре сюжета оказывается астронавт Джеймс Ловелл, который организовывает вечеринку. Гости смотрят по телевидению первые шаги Армстронга на Луне, когда он выходит из Аполлона-11. Тогда Ловелл, облетевший Луну на Аполлоне-8, признается своей жене, что хочет вернуться на Луну и прогуляться по ее поверхности.