TikTok закриває один із своїх сервісів по всьому світу: подробиці

TikTok Inc. планує припинити роботу свого музичного сервісу TikTok Music у листопаді, завершивши багаторічний експеримент із конкуренції зі Spotify Technology SA та Apple Inc.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на один із провідних сайтів новин у сфері бізнесу Bloomberg .

Що відомо про закриття TikTok Music

TikTok Music припинить свою роботу 28 листопада, а дані клієнтів буде видалено, йдеться в повідомленні музичного підрозділу на своєму веб-сайті. Користувачам було запропоновано перенести плейлисти на інші послуги не пізніше 28 жовтня.

Замість того, щоб конкурувати з музичними стрімінговими сервісами, TikTok буде направляти користувачів до них через свою функцію "Додати до музичного застосунку". Ця функція, представлена в минулому році, дозволяє користувачам зберігати треки на TikTok, що сподобалися, в плейлисти на партнерських сервісах, таких як Spotify, Apple Music і Amazon.

Історія додатка

ByteDance Ltd., власник TikTok, створив музичний сервіс, щоб отримати вигоду з могутності та поширеності застосунка серед любителів музики. Відео TikTok були визнані причиною зростання популярності хітових пісень та нових виконавців, та призвели до зіткнень з лейблами, які вимагали більш високих платежів за використання своїх кліпів.

Музичний додаток, що спочатку називався Resso, був запущений в 2019 році, в ставці на те, що компанія зможе направити користувачів TikTok в новий автономний музичний сервіс. Він був доступний у Бразилії, Індонезії, Австралії, Мексиці та Сінгапурі.