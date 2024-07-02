Вчитися з TikTok: 9 цікавих та корисних каналів для навчання школярів

Однією з найпопулярніших соціальних мереж серед сучасних дітей та підлітків є TikTok. Хоча мережа має репутацію виключно розважального ресурсу і її критикують за сприяння розвитку у дітей "кліпового мислення", її не варто недооцінювати. Силу та популярність TikTok можна використовувати з користю для навчання та розвитку дітей і підлітків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на український вебсайт Освіта.UA , який спеціалізується на освітніх темах.

Сторінки з освітнім контентом у TikTok

Історія

chuguystyr: Цей канал робить вивчення історії України цікавим та захоплюючим за допомогою анімаційних серіалів та мемів.

Культура

koloryt.project: Тут ви знайдете цікаві відео про українську культуру, як сучасну, так і давню.

Хімія

glebrepich: Гліб Репіч - це викладач хімії, який ділиться пізнавальними дослідами та поясненнями хімічних явищ.

Біологія

bio_vstup: Цей канал публікує короткі тести та корисну інформацію з біології, що допоможе вам як у вивченні шкільного курсу, так і у підготовці до НМТ.

Українська мова

shymanovski: Актор і викладач з техніки мови Андрій Шимановський допомагає позбутися суржику, покращити дикцію та запам'ятати правильні наголоси.

olexandravramenko: Олександр Авраменко - один з найвідоміших викладачів української мови. На його каналі ви знайдете корисні поради з вивчення мови, розбір поширених помилок та відповіді на питання.

Математика

natalia_venhryn: Наталія Венгрин - вчителька математики, яка коротко та змістовно пояснює принципи математичних закономірностей та розв'язує завдання за шкільною програмою.

Географія

geo_teacher: Вчителька географії Алла Євтушенко публікує експрес-уроки з розбором завдань НМТ, вікторини, тести та гумористичні відео з життя вчителів.

Англійська мова

tumazarchik: Автор каналу у неординарній формі пояснює цікавинки англійської мови, розбирає тексти популярних пісень та допомагає вивчити нову лексику.