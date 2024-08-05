Як легко перетворити відео-рецепти з TikTok на повноцінні кулінарні інструкції за допомогою цього додатка

Відео-рецепти в TikTok завоювали популярність завдяки своїй стислості та візуальній привабливості. Однак, готуючи за такими роликами, легко упустити важливі деталі. Спеціальний додаток допоможе перетворити ці короткі відео на повноцінні кулінарні інструкції з покроковими описами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Як зберегти рецепт з TikTok в Pestle

Pestle - це органайзер рецептів, який автоматично форматує будь-який рецепт, яким ви з ним поділитеся. Це може бути довгий блог чи рецепт, створений вами самим.

Тепер, з останнім оновленням, Pestle використовує штучний інтелект на пристрої для швидкого перетворення підписів до роликів Instagram на повноцінні рецепти.

Це буде працювати, поки в підписі до ролика з рецептом вказані інгредієнти та кроки рецепту у тій чи іншій формі (або є посилання на рецепт). Вихідне відео не повинно відповідати певному формату, завдяки штучному інтелекту.

Pestle пропустить підпис через свою систему, витягне рецепт та покаже його вам у зручному форматі. Відео також буде додано до рецепту.

Оскільки додаток робить це на пристрої, а не надсилає дані в хмару, весь процес напрочуд швидкий. Все відбувається лише за 5-10 секунд, після чого ваш рецепт буде готовий у додатку.

Як зберегти рецепт з TikTok в Pestle (фото: Lifechaker)

Як працює додаток

Натисніть кнопку "Поділитися" у відео, а потім виберіть "Поділитися в". Виберіть додаток Pestle. Якщо ви не бачите його, перейдіть до розділу "Ще", потім виберіть сам застосунок.

Додаток Pestle попросить вас ввести назву рецепта. Після цього воно автоматично заповнить інгредієнти та кроки із підпису до відео. Перегляньте його, щоб переконатися, що все виглядає правильно.

Ви також можете натиснути кнопку "Редагувати" вгорі, щоб додати або видалити будь-яку частину рецепту. І все, рецепт буде збережено в додатку Pestle, і тепер ви можете звикнути відкривати застосунок кожен раз, коли не знаєте, що приготувати сьогодні ввечері.

Pestle має приємний інтерфейс, де кроки рецепта відображаються великим шрифтом, що полегшує слідування йому під час готування. Дуже зручна функція - можливість дізнатися кількість інгредієнта, просто натиснувши на його назву.

У режимі готування ви також можете переключитися на список інгредієнтів та відзначати ті, що вже використовуються. Додаток також має голосовий режим для вільного приготування, так що ви можете говорити "Далі", щоб перейти до наступного кроку, навіть не торкаючись свого iPhone або iPad.

Застосунок дозволяє безкоштовно зберігати 15 рецептів, але для необмеженої кількості рецептів можна оновити до Pestle Pro, який коштує 1,99 доларів на місяць або 19,99 доларів за щорічну оплату.

Кроки рецепта відображаються великим шрифтом (фото: Lifechaker)