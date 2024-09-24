TikTok закрывает один из своих сервисов по всему миру: подробности

TikTok Inc. планирует прекратить работу своего музыкального сервиса TikTok Music в ноябре, завершив многолетний эксперимент по конкуренции с Spotify Technology SA и Apple Inc.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на один из ведущих сайтов новостей в сфере бизнеса Bloomberg .

Что известно про закрытие TikTok Music

TikTok Music прекратит свою работу 28 ноября, а данные клиентов будут удалены, говорится в сообщении музыкального подразделения на своем веб-сайте. Пользователям было предложено перенести плейлисты на другие сервисы не позднее 28 октября.

Вместо того чтобы конкурировать с музыкальными стриминговыми сервисами, TikTok будет направлять пользователей к ним через свою функцию "Добавить в музыкальное приложение". Эта функция, представленная в прошлом году, позволяет пользователям сохранять понравившиеся треки на TikTok в плейлисты на партнерских сервисах, таких как Spotify, Apple Music и Amazon.

История приложения

ByteDance Ltd., владелец TikTok, создал музыкальный сервис, чтобы извлечь выгоду из мощи и распространенности приложения среди любителей музыки. Видео TikTok были признаны причиной роста популярности хитовых песен и новых исполнителей, и привели к столкновениям с лейблами, которые требовали более высоких платежей за использование своих клипов.

Музыкальное приложение, первоначально называвшееся Resso, было запущено в 2019 году, в ставке на то, что компания сможет направить пользователей TikTok в новый автономный музыкальный сервис. Он был доступен в Бразилии, Индонезии, Австралии, Мексике и Сингапуре.