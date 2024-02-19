У TikTok зʼявився новий модний тренд, який доводить, що класика вічна (відео)

У TikTok зʼявився новий модний тренд за участю Енн Гетевей

Пам’ятаєте, наскільки раніше був популярним образ справжньої офісної леді, який ще тоді називали “Офісна сирена”. Назва, звичайно, цікава, але має дуже просте підґрунтя.

Образ "Офісної сирени" - це, зазвичай, класична спідниця-олівець, підбори, й бажано туфлі човники, водолазки, масивні прикраси, нейтральні кольори. Як приклад такого стилю наводять героїнь Жизель Бюндхен й Енн Гетевей у фільмі "Диявол носить Prada".

Кадри з фільму "Диявол носить Prada"

Тільки пригадайте, як виглядала героїня Енн, коли прийшла працювати у видання, вона ж і справді є уособленням офісного стилю. Класичного та водночас сексуального.

Його мета полягає в тому, щоб привернути увагу, як знакові персонажі грецьких міфів, які використовували свою зовнішність, щоб заманити чоловіків до загибелі.

Естетика "Офісної сирени" - це більше, ніж просто одяг, який дозволяє романтизувати повсякденне життя та дозволяє дівчатам бути більш жіночними та носити класичні речі, тоді, коли їм цього хочеться.

Жінки активно викладають відео, на яких одягнені саме у цей стиль, вони носять спідниці-олівці, окуляри, підбори, сорочки чи водолазки, які у моменті переносять їх в епоху минулого.

Не дарма кажуть, що "Все нове - гарно забуте старе". І тренд "Офісної сирени" доводить це в черговий раз. До того ж Офісна сирена - це втілення загадкової жінки, яка важко працює, але водночас має сексуальний вигляд.