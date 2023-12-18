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Український "Щедрик" у техно-версії підкорює ТікТок (відео)

Понеділок 18 грудня 2023 21:45
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Український "Щедрик" у техно-версії підкорює ТікТок (відео) Нова версія "Щедрика" стала вірусною у ТікТоці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

У Тіктоці віруситься техно-версія українського "Щедрика", під яку користувачі мережі вже зняли сотні відео.

Про те, хто є автором нового хіта, розповідає РБК-Україна (проект Styler) попередньо дослідивши мережу ТікТок.

"Щедрик" у техно-версії задав новий тренд в ТікТоці

Нова техно-версія народної української щедрівки Леонтовича "Щедрик", що вже понад 120 років усьому світові дарує новорічний настрій, підкорила ТікТок.

Як відомо, авторами хіта є французький діджей Naeleck і ізраїльський дует Vini Vicі. Ремікс має назву "Home Alone", що в перекладі означає "Сам удома" і ймовірно він є прямою відсилкою до одного з улюблених новорічних фільмів. Цей фільм знають абсолютно всі й до слова, сама колядка звучить у "Сам удома".

Під нову техно-версію "Щедрика" сотні тіктокерів по всьому світу знімають свої відео та викладають їх у мережу, тим самим поширюючи українську колядку, що є гордістю нашої країни.

Новий ремікс став популярним не тільки в Україні, а й за кордоном. Користувачі соцмереж активно знімають відео під техно-версію. А на платформі YouTube оригінальний ремікс набрав вже близько 230 тисяч переглядів.

@d.lototskiy #Ukraine #ElectronicMusic Home Alone - Vini Vici & Naeleck & Marnik
@mekchno Love this ukrainien banger Wish i could sing along with the lyrics trying my best ukrainien lip sync Hahah Love to my ukrainien brother and sisters Of course with @Jannick #techno #ukraine #ukraine #christmas #song Home Alone - Vini Vici & Naeleck & Marnik
@joelweyer0

verstehe kein wort aber das is guuut

Home Alone - Vini Vici & Naeleck & Marnik
@sviitlyachok

А цей ремікс взагалі француз зробив

Home Alone - Vini Vici & Naeleck & Marnik

Історія колядки "Щедрик"

Вперше твір видали у 1919 році і з того самого часу він є незамінним у період новорічних свят. Спочатку “Щедрик” був суто українською колядкою, але згодом його почув і весь світ, щоправда, під іншою назвою.

Відомий світовий хіт "Carol of the Bells" - це і є той самий "Щедрик", Лонтовича, який знає весь світ. Його перетворив американський диригент українського походження Пітер Вільховський, написавши англійський текст на музику Леонтовича.

А тепер "Щедрик" звучить не лише у класичній версії та в усьому світі, а ще й задає нові тренди, які підтримує світ у соціальних мережах.

Раніше ми розповідали про те, що у ТікТоці з’явився новий тренд для літніх людей.

Також читайте наш матеріал про "ITALODISCO", який б'є рекорди у ТікТок.

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