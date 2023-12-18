Український "Щедрик" у техно-версії підкорює ТікТок (відео)

"Щедрик" у техно-версії задав новий тренд в ТікТоці

Нова техно-версія народної української щедрівки Леонтовича "Щедрик", що вже понад 120 років усьому світові дарує новорічний настрій, підкорила ТікТок.

Як відомо, авторами хіта є французький діджей Naeleck і ізраїльський дует Vini Vicі. Ремікс має назву "Home Alone", що в перекладі означає "Сам удома" і ймовірно він є прямою відсилкою до одного з улюблених новорічних фільмів. Цей фільм знають абсолютно всі й до слова, сама колядка звучить у "Сам удома".

Під нову техно-версію "Щедрика" сотні тіктокерів по всьому світу знімають свої відео та викладають їх у мережу, тим самим поширюючи українську колядку, що є гордістю нашої країни.

Новий ремікс став популярним не тільки в Україні, а й за кордоном. Користувачі соцмереж активно знімають відео під техно-версію. А на платформі YouTube оригінальний ремікс набрав вже близько 230 тисяч переглядів.

Історія колядки "Щедрик"

Вперше твір видали у 1919 році і з того самого часу він є незамінним у період новорічних свят. Спочатку “Щедрик” був суто українською колядкою, але згодом його почув і весь світ, щоправда, під іншою назвою.

Відомий світовий хіт "Carol of the Bells" - це і є той самий "Щедрик", Лонтовича, який знає весь світ. Його перетворив американський диригент українського походження Пітер Вільховський, написавши англійський текст на музику Леонтовича.

А тепер "Щедрик" звучить не лише у класичній версії та в усьому світі, а ще й задає нові тренди, які підтримує світ у соціальних мережах.