Український "Щедрик" у техно-версії підкорює ТікТок (відео)
У Тіктоці віруситься техно-версія українського "Щедрика", під яку користувачі мережі вже зняли сотні відео.
Про те, хто є автором нового хіта, розповідає РБК-Україна (проект Styler) попередньо дослідивши мережу ТікТок.
"Щедрик" у техно-версії задав новий тренд в ТікТоці
Нова техно-версія народної української щедрівки Леонтовича "Щедрик", що вже понад 120 років усьому світові дарує новорічний настрій, підкорила ТікТок.
Як відомо, авторами хіта є французький діджей Naeleck і ізраїльський дует Vini Vicі. Ремікс має назву "Home Alone", що в перекладі означає "Сам удома" і ймовірно він є прямою відсилкою до одного з улюблених новорічних фільмів. Цей фільм знають абсолютно всі й до слова, сама колядка звучить у "Сам удома".
Під нову техно-версію "Щедрика" сотні тіктокерів по всьому світу знімають свої відео та викладають їх у мережу, тим самим поширюючи українську колядку, що є гордістю нашої країни.
Новий ремікс став популярним не тільки в Україні, а й за кордоном. Користувачі соцмереж активно знімають відео під техно-версію. А на платформі YouTube оригінальний ремікс набрав вже близько 230 тисяч переглядів.
@d.lototskiy #Ukraine #ElectronicMusic Home Alone - Vini Vici & Naeleck & Marnik
@mekchno Love this ukrainien banger Wish i could sing along with the lyrics trying my best ukrainien lip sync Hahah Love to my ukrainien brother and sisters Of course with @Jannick #techno #ukraine #ukraine #christmas #song Home Alone - Vini Vici & Naeleck & Marnik
@joelweyer0
verstehe kein wort aber das is guuutHome Alone - Vini Vici & Naeleck & Marnik
@sviitlyachok
А цей ремікс взагалі француз зробивHome Alone - Vini Vici & Naeleck & Marnik
Історія колядки "Щедрик"
Вперше твір видали у 1919 році і з того самого часу він є незамінним у період новорічних свят. Спочатку “Щедрик” був суто українською колядкою, але згодом його почув і весь світ, щоправда, під іншою назвою.
Відомий світовий хіт "Carol of the Bells" - це і є той самий "Щедрик", Лонтовича, який знає весь світ. Його перетворив американський диригент українського походження Пітер Вільховський, написавши англійський текст на музику Леонтовича.
А тепер "Щедрик" звучить не лише у класичній версії та в усьому світі, а ще й задає нові тренди, які підтримує світ у соціальних мережах.
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