Стильна Енн Гетевей поєднала три найпопулярніші тренди осені в одному образі (фото)

Енн Гетевей завжди вміла здивувати своїми вбраннями публіку, оскільки вона має смак та відчуття стилю. Акторка ніколи не була схожою на когось, навіть, коли одягалась за останніми трендами.

Енн Гетевей поєднала в одному образі три модних тренди

У цей вівторок, Енн завітала до ефіру ранкового шоу "Добрий ранок, Америка" у дуже модному вбранні. Її костюм поєднав у собі три модних тренди цього сезону. А саме корсет, блейзер та цікаві та нестандартні варіації джинсових тканин.

Гетевей обрала костюм від Dion Lee, який, власне і поєднав у собі всі ці тренди. Такий модний експеримент, звісно, вдався, оскільки в ньому Енн виглядає дуже стильно, сучасно і навіть трохи з викликом.

До того ж свій образ акторка доповнила прикрасами від Bulgari, окулярами від Versace, туфлями на високих підборах з гострим носком від Santoni.

Відомо, що цей образ для Енн створила Эрін Уолш і вона хотіла, щоб цей образ виглядав корпоративно та водночас стильно. Так і вийшло, а локони лише додали цьому луку впевненості та шарму.

Варто зазначити, що цей костюм виділяє джинсова вставка, яка додає сучасності образу Енн та поєднує і офісний стиль й вуличний. А поєднання цих модних напрямків є трендом 2022-2023 років як у простій, так і у високій подіумній моді.

Вартість костюма Енн Гетевей

Костюм, який був на Енн Гетевей в ефірі ранкового шоу з Мерісою Томей, вартує 3285 доларів. У магазині SSENSE його можна придбати частинами. Окремо піджак коштує 1865 доларів, а от брюки 1400 доларів.

Енн Гетевей у моlному вбранні (фото: instagram.com/erinwalshstyle)