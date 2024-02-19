В TikTok появился новый модный тренд, который доказывает, что классика вечна (видео)

TikTok - это платформа для того, чтобы создавать и распространять тренды, флешмобы или просто делать интересный контент, который впоследствии начинает вируситься.
О новом модном тренде TikTok, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой и видео женщин в социальной сети.
Помните, насколько раньше был популярен образ настоящей офисной леди, который еще тогда называли Офисная сирена. Название, конечно, интересное, но имеет очень простое основание.
Образ "Офисной сирены" - это, как правило, классическая юбка-карандаш, каблуки и желательно туфли челноки, водолазки, массивные украшения, нейтральные цвета. В качестве примера такого стиля приводят героинь Жизель Бюндхен и Энн Хэтэуэй в фильме "Дьявол носит Prada".
Фото из фильма "Дьявол носит Prada"
Только вспомните, как выглядела героиня Энн, когда пришла работать в издание, она же действительно является олицетворением офисного стиля. Классического и в то же время сексуального.
Его цель состоит в том, чтобы привлечь внимание, как знаковые персонажи греческих мифов, использовавших свою внешность, чтобы привлечь мужчин к гибели.
Эстетика "Офисной сирены" - это больше, чем просто одежда, позволяющая романтизировать повседневную жизнь и позволяющая девушкам быть более женственными и носить классические вещи тогда, когда им этого хочется.
Женщины активно выкладывают видео, на которых одеты именно в этот стиль, они носят юбки-карандаши, очки, каблуки, рубашки или водолазки, которые в данный момент переносят их в эпоху прошлого.
Не зря говорят, что "Все новое - хорошо забытое старое". И тренд "Офисной сирены" доказывает это в очередной раз. К тому же Офисная сирена - это воплощение загадочной женщины, которая тяжело работает, но в то же время выглядит сексуально.
@xoxoitgirlls books and coffee and champaign and work and fashion magazines and '00s fashion; the office siren #itgirllss #officesiren som original - Vênus
@erika.dwyer How to dress in the Office Siren aesthetic #officesiren #corpcore #bayonetta #fashion #outfitaesthetic #workwear original sound - Erika Dwyer
@isabellrrose 2000’s Office Siren Makeup wearing @Nova Beauty eyeshadow in smoky, lipstick in heaven, eyeliner in black #officesiren #officesirenmakeup #2000smakeup #corporategirl #makeuptutorial som original - lino
Ранее мы рассказывали о том, как Энн Гетевей соединила три самых популярных тренда в одном образе.
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