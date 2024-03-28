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TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

Четвер 28 березня 2024 11:14
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TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список Деякі TikTok-канали є відверто ворожими (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

З'явився список TikTok-каналів, які поширюють російську пропаганду, вводячи українців в оману.

Які акаунти треба блокувати, щоб не стати жертвою оманливої інформації, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Які TikTok-акаунти у списку

До списку потрапили особисті канали російських пропагандистів (Володимира Соловйова, Маргарити Симоньян та інших), кремлівських ЗМІ (ТАСС, Вести, РЕН ТВ тощо), артистів (наприклад, Shaman) і блогерів на кшталт Анатолія Шарія.

Також варто зауважити, що деякі TikTok-акаунти, що поширюють дезінформацію, мають у назві слово "Україна" (наприклад, "Файна Україна"), щоб вводити в оману користувачів.

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

Назви пропагандистських TikTok-акаунтів станом на 28 березня (cpd.gov.ua)

Ці списки допоможуть вам уникати каналів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації, маніпуляцій та неправди.

До слова, якщо ви виявили TikTok-канал поширення ворожої дезінформації, якого немає у списку, пишіть на пошту Центру: cpd@rnbo.gov.ua

Хто ще транслює пропаганду, брехню та фейки

Також Центр протидії дезінформації спільно з Кібердепартаментом СБУ виявили й оприлюднили інші інструменти поширення дезінформації, які, на жаль, мають вплив на свідомість деяких українців.

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

Список інструментів поширення ворожої дезінформації (cpd.gov.ua)

Нагадаємо, раніше українців попередили про російські ІПСО, завдяки яким ворог намагається посіяти паніку.

Читайте також, як Росія намагається підірвати українське підпілля в окупації.

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TikTok Війна в Україні Пропагандист
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