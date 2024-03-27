Росія намагається підірвати українське підпілля в окупації, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять інформаційну операцію з метою дискредитації українського підпілля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
В межах кампанії, росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту в школах тимчасово окупованого Криму. Таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за масову страту росіян у Москві.
"Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Закликаємо українців на ТОТ бути обережними й уникати місця масового скупчення людей, аби не стати жертвою чергової провокації Кремля", - йдеться у повідомленні.
Теракт у Підмосков'ї
Ввечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За даними росіян, внаслідок атаки загинуло як мінімум 139 людей.
Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили цю інформацію та заперечили причетність до подій України.
Після теракту росіяни активізували перевірки громадян Таджикистану на тимчасово окупованих територіях України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.