Росія намагається підірвати українське підпілля в окупації, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

В межах кампанії, росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту в школах тимчасово окупованого Криму. Таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за масову страту росіян у Москві.

"Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Закликаємо українців на ТОТ бути обережними й уникати місця масового скупчення людей, аби не стати жертвою чергової провокації Кремля", - йдеться у повідомленні.