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Росія намагається підірвати українське підпілля в окупації, - ЦНС

Середа 27 березня 2024 02:28
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Росія намагається підірвати українське підпілля в окупації, - ЦНС Фото: українське підпілля намагаються звинуватити у причетності до теракту в РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять інформаційну операцію з метою дискредитації українського підпілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

В межах кампанії, росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту в школах тимчасово окупованого Криму. Таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за масову страту росіян у Москві.

"Можемо констатувати, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Закликаємо українців на ТОТ бути обережними й уникати місця масового скупчення людей, аби не стати жертвою чергової провокації Кремля", - йдеться у повідомленні.

Теракт у Підмосков'ї

Ввечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За даними росіян, внаслідок атаки загинуло як мінімум 139 людей.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили цю інформацію та заперечили причетність до подій України.

Після теракту росіяни активізували перевірки громадян Таджикистану на тимчасово окупованих територіях України.

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Війна Росії проти України
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