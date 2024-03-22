Українців попередили про російські ІПСО: ворог намагається посіяти паніку на тлі обстрілу

Російські пропагандисти намагаються посіяти паніку серед українців за допомогою фейкових новин. Зокрема, вони стосуються Дніпровської гідроелектростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в Telegram та Сили оборони півдня України в Telegram .

"Ворожа пропаганда зараз вкладає величезні ресурси в те, щоб на тлі російських ударів посіяти максимальну кількість панічних новин у нашому інформаційному просторі", - написав Єрмак.

Він закликав українців бути сильними, оскільки росіяни не спроможні перемогти.

Про що фейки росіян

Водночас, Сили оборони півдня попередили, що Росія готує низку інформаційно-психологічних спецоперацій після обстрілів енергетичної інфраструктури України, в тому числі і про ДніпроГЕС.

"Фіксуємо різні фейки щодо "знищення греблі", які запускає ворог, а також твердження, що "Україна повністю залишиться без світла". Вся ця інформація не відповідає дійсності", - наголосили військові.

Вони закликали українців довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Також у Силах оборони півдня нагадали медіа, Telegram-каналам, блогерам та користувачам соцмереж, що знімати відео та фото наслідків ракетних ударів та публікувати їх до моменту публікації в офіційних джерелах заборонено.

"Ми сьогодні зафіксували чимало таких випадків. Ворог відстежує, зокрема, такий контент та коригує вогонь", - уточнили військові.