TikTok-блогерка оголосила про розлучення з чоловіком-співаком, від якого народила пів року тому

Так, учора у Stories дівчина виставила картинку з популярного у 2000-х гумористичного кіножурналу "Єралаш" із написом "Все".

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Потім вона привідкрила інтригу, опублікувавши короткий ролик з ексчоловіком, судячи з усього на початку їхніх стосунків.

"Скоро могло бути 2 роки", - зазначила блогерка.

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Згодом вона написала, що дуже довго не розповідала своїм підписникам, що у відносинах із коханим почалися проблеми.

"Дуже довго тянула з надією, що все буде добре, ідеальна картинка сім'ї, яку ви могли бачити", - зазначила вона.

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Потім вона показала ще кілька кадрів - на початку відносин із Parfeniuk і зараз. На кадрах можна побачити, як дівчина плаче.

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Також вона розповіла, що проблеми почалися вже давно, і останні 3 місяці все йшло до цього. Вона попросила своїх фоловерів зрозуміти її стан.

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Хто така Сімбочка

Сімбочка - популярна українська блогерка в TikTok з аудиторією 2,5 млн передплатників.

Хто такий Parfeniuk

Parfeniuk - український співак, який найбільше відомий шанувальникам виконанням пісні "Провела екскурсію". Інші його композиції: "Відриваючись", "Долоні", "Поруч", "Повільно", "Мала".

Виконавець родом із Канева, займається музикою ще з дитинства, вміє грати на багатьох музичних інструментах. Спробував свої сили на Національному відборі на "Євробачення", проте потрапити до списку фіналістів йому не вдалося.

Пара була у відносинах менше 2-х років (фото: instagram.com/simbochkka)

Що відомо про відносини Сімбочки та Parfeniuk

Артист зробив пропозицію своїй коханій ще у липні 2023 року, проте публічно вони розповіли про це лише у листопаді, бо побоювалися хейту фанатів.

У грудні пара показала щасливі фото та оголосила, що чекає на дитину. Згодом стало відомо, що вони стануть батьками дівчинки.

31 березня у них народилася донька.

У червні 2024 року вони похрестили 2-місячну дочку, яку назвали Софія.

Молоді батьки (фото: instagram.com/simbochkka)